La ricerca

I FLAVANOLI, sottogruppo di una categoria di sostanze chimiche più ampia, chiamata flavonoidi, sono composti di origine vegetale, molecole prive di colore che si accumulano su pelle e foglie di frutta e verdura e sono quasi assenti nella polpa. Gli studi sul loro effetto sulla salute avevano già portato a evidenziare tanti benefici: antiossidanti, antiinfiammatori, antistress. Uno studio della Rush University di Chicago, pubblicato ad aprile 2020 sulla rivista Neurology, sostiene che il loro consumo potrebbe ridurre il rischio di sviluppare l’

Il nuovo studio della University of Reading, pubblicato su Scientifi Reports , è stato condotto con l’analisi della dieta di più di 25 mila persone a Norfolk, nel Regno Unito. Nel confronto tra la loro pressione arteriosa e quello che mangiavano, i ricercatori non si sono basati sulle indicazioni dei soggetti stessi ma hanno utilizzato biomarcatori nutrizionali, ossia degli indicatori specifici dell’assunzione dietetica e dello stato nutrizionale del nostro sangue.

Il risultato è chiaro: la differenza nella pressione arteriosa tra quelli con il 10% più basso di assunzione di flavanoli e quelli con il 10% più alto è stata tra 2 e 4 mmHg (millimetri di mercurio, unità di misura della pressione). La diversità maggiore è stata osservata in chi soffriva di pressione arteriosa più alta.

Gli studi precedenti sull’effetto dei flavanoli erano stati condotti su dati riportati in parte dai pazienti. In questo caso invece i dati sono oggettivi, così come la ricerca sul rapporto specifico tra flavanoli e salute. E lo studio ha confermato una significativa associazione tra il consumo di flavanoli e riduzione della pressione sanguigna.

Flavanoli, dove si trovano

Con una dieta ricca di flavanoli porterebbe a una riduzione complessiva della pressione arteriosa e quindi a una minor incidenza della malattia. Ma quali sono i cibi che li contengono? La lista è lunga: li troviamo soprattutto in frutta, verdura, tè e vino rosso. La fonte più ricca sono i capperi, ma anche cipolle, cavolo riccio, broccoli e frutti di bosco, uva, mele e spezie. E, dulcis in fundo, anche il cioccolato fondente è consigliato perché ricco dei flavanoli del cacao.