i finalisti e gli album dei cantanti

Amici 22: chi sono i finalisti della nuova edizione e quando escono gli album dei cantanti del talent di Maria De Filippi.

Alla fine la semifinale di Amici 22 si è svolta. Nonostante l’allarme Covid, nonostante le difficoltà, l’organizzazione non si è fermata ed è riuscita a rimettere in piedi il programma, regalando ai fan una puntata ricca di emozioni, la penultima di questo appuntamento straordinario. Tra le novità di questa settimana, non abbiamo conosciuto solo i finalisti di Amici 22, ma anche le date e alcuni dettagli degli album dei cantanti di questa edizione del talent.

Amici 22: chi sono i finalisti?

Qualcuno c’è andato vicino, davvero vicino, ma si è dovuto arrendere a un passo dalla gloria. Tra i ballerini, questa beffa è capitata a Maddalena, uno dei personaggi più amati di questa edizione di Amici. All’ultima sfida della semifinale, è stata eliminata, nonostante un’altra performance spettacolare. Ma a farle compagnia c’è stato anche uno dei cantanti più rappresentativi di questa edizione.

Maria De Filippi

Anche Aaron ha dovuto infatti issare bandiera bianca. Il cantante dai capelli biondi non sarà protagonista della finale del talent. I quattro finalisti di questa controversa, lunga e spettacolare edizione saranno Isobel, Mattia, Angelina e Wax.

Gli album dei cantanti

Nonostante l’eliminazione a un passo dalla finale, arrivato a questo punto Aaron è riuscito comunque a guadagnare la possibilità di veder pubblicato il suo album, o meglio EP, in arrivo nelle prossime settimane. I dischi dei tre cantanti più amati di questa edizione usciranno uno dopo l’altro, a una settimana di distanza, per poter dare a tutti le stesse possibilità di entrare in alto nella classifica FIMI, magari tutti e tre al primo posto.

La prima uscita sarà quella di Angelina Mango. Il 19 maggio, a pochi giorni dalla finale del 14, la cantante darà alle stampe il suo Voglia di vivere. A seguire, il 26 maggio, toccherà a Wax pubblicare il suo eponimo album. Ultimo ma non ultimo sarà il cantante che non è riuscito a conquistare la finale, Aaron, a pubblicare il suo album: Universale, in uscita il 2 giugno.