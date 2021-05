I Ferragnez cambiano casa.

L’attico a City Life – preso da Fedez nel 2016 dopo aver rotto con Giulia Valentina – il prossimo anno tornerà sul mercato perché i Ferragnez hanno deciso di trasferirsi.

Fedez e Chiara Ferragni, con la nascita della piccola Vittoria, hanno sentito l’esigenza di trasferirsi in una casa di proprietà ed è quello che faranno nell’estate del prossimo anno, quando il nuovo appartamento sarà ultimato.

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme familiare qui a Milano” – ha dichiarato Chiara Ferragni ai follower di Instagram – “Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Dico ‘casa’ ma si tratta di un appartamento come piace a noi, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi nell’estate del 2022, c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

Nel 2018, quando Fedez si trasferì un po’ di mesi a Los Angeles per la nascita di Leone, mise in affitto il suo appartamento a City Life per la modica cifra di 9 mila euro mensili, ai quali si dovevano aggiungere i mille euro mensili di spese condominiali.

La descrizione dell’attico a City Life dove abitano i Ferragnez: