I Fast Animals and Slow Kids tornano con un nuovo brano

I Fast Animals and Slow Kids hanno annunciato importanti novità: stanno per tornare con un nuovo singolo e un nuovo tour.

I Fast Animals and Slow Kids, la band perugina che ha conquistato critica e pubblico con un rock intenso e riflessivo, torna a fare parlare di sé dopo il successo del loro primo tour europeo. Il gruppo infatti nelle scorse ore ha annunciato l’imminente uscita di “Come no“, il loro nuovo singolo e un tour italiano che li terrà impegnati per tutto il mese di dicembre.

Fast Animals and Slow Kids: nuovi orizzonti musicali

“Come no“, pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe, sarà disponibile dal 7 giugno su tutte le piattaforme digitali, segnando l’inizio di una nuova fase artistica per la band.

Come anticipato da un comunicato, il nuovo singolo “dà un assaggio di ciò che i FASK stanno creando in questo prolifico periodo in studio“. Dopo l’album “È già domani” del 2021 e il disco live “Fast Animals and Slow Kids – Dal vivo con orchestra“, c’è grande attesa per quello che sarà il loro prossimo lavoro discografico.

Il nuovo tour

Oltre alla pubblicazione del nuovo singolo, i Fast Animals and Slow Kids hanno annunciato un tour che li vedrà viaggiare attraverso l’Italia. Tra il 4 e il 30 dicembre, la band perugina farà tappa in diverse città, portando sui palchi la loro energia inconfondibile e il loro sound unico.

Ecco tutte le date del tour:

Mercoledì 4 dicembre, Milano – Alcatraz

Venerdì 6 dicembre, Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia

Sabato 14 dicembre, Padova – Hall

Martedì 17 dicembre, Roma – Atlantico

Mercoledì 18 dicembre, Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Venerdì 20 dicembre, Bologna – Estragon Club

Venerdì 27 dicembre, Napoli – Casa della Musica

Sabato 28 dicembre, Molfetta (BA) – Eremo Club

Lunedì 30 dicembre, Catania – LAND