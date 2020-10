Gli antiacido

BRUTTE notizie per chi fa un uso regolare dei farmaci antireflusso, quegli inibitori di pompa protonica che sono anche tra le medicine più prescritte e utilizzate, talvolta per anni, nel nostro paese. Una ricerca pubblicata online su Gut ha infatti dimostrato che gli utilizzatori di queste molecole hanno un rischio aumentato di sviluppare il diabete di tipo 2 e sembra che tanto maggiore sia il rischio quanto più lungo è il periodo in cui questi farmaci sono stati utilizzati. E quindi – secondo i ricercatori dell’università cinese di Shenzhen – chi utilizza gli inibitori di pompa da due o più anni dovrebbe controllare regolarmente la glicemia.

Ma che sono i Ppi, gli inibitori di pompa protonica? Sono farmaci diffusamente utilizzati contro il reflusso acido e ulcere gastriche: sono tra i dieci farmaci più prescritti in tutto il mondo ma il loro uso a lungo termine è stato collegato a un aumentato rischio di fratture, a patologie renali croniche, infezioni intestinali e cancro allo stomaco.

La ricerca

Veniamo alla ricerca. Sono stati presi in esame 204.689 partecipanti (176.050 donne e 28.639 uomini) di età compresa tra 25 e 75 anni, che facevano parte di tre diversi studi (Nhs 1 e 2, e Hhpfs) e sono state analizzate le loro condizioni di salute, la loro storia medica e anche le patologie appena diagnosticate al momento del loro arruolamento e dopo due anni. Tra le domande c’era quella che più interessava i ricercatori: avete utilizzato regolarmente i Ppi? Dove con regolarmente si intende due o più volte a settimana. Durante un periodo che è andato dai 9 ai 12 anni, a poco più di diecimila partecipanti (10.105) è stato diagnosticato il diabete di tipo 2 con un rischio assoluto per anno di contrarre la malattia di 7.44/1000 tra chi utilizzava i Ppi e invece di 4.32/1000 tra chi non prendeva questi farmaci. Ovviamente sono stati presi in considerazione anche altri fattori, come ipertensione, colesterolo alto, inattività fisica e uso di altri farmaci.

Anche dopo aver tenuto conto di tutti questi elementi, chi usava regolarmente i Ppi aveva un 24% di rischio in più di sviluppare la malattia; chi li usava da meno di due anni aggiungeva un 5% di rischio, per chi invece li utilizzava da più di 2 il rischio aggiuntivo saliva al 26%. Queste percentuali di rischio diminuivano quanto più tempo passava dall’interruzione dei farmaci. Una analisi successiva ha poi dimostrato che il rischio di diabete tra gli utilizzatori di Ppi non era condizionato da età, sesso, storia familiare di diabete, fumo, alcol, dieta, attività fisica, colesterolo alto o utilizzo regolare di farmaci antinfiammatori.

Gli altri antiacido

Per fare un confronto i ricercatori hanno poi analizzato un’altra categoria di farmaci utilizzata per abbassare la produzione eccessiva di acido nello stomaco, gli antirecettori h2 dell’istamina, come la ranitidina o la famoridina, il cui uso regolare è stato associato ad un rischio maggiore di ammalarsi di diabete del 14%. Anche in questo caso un uso continuato del tempo era associato a un rischio maggiore, che diminuiva con la sospensione dei farmaci.

Il microbioma

La spiegazione che danno i ricercatori è che un cambiamento nel tipo e nel volume dei batteri nello stomaco, il microbioma, può aiutare a spiegare l’associazione tra uso di Ppi e aumentato rischio di diabete. Motivo per cui – pur ammettendo che si tratta di studio osservazionale e quindi non è possibile stabilire un rapporto di causa-effetto – la raccomandazione per i medici è di considerare i pro e i contro degli inibitori di pompa protonica e di prescrivere comunque anche controlli regolari per il diabete.