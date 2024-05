i fan se ne sono accorti subito

Erano “unici” l’uno per l’altra durante quell’occasione, ma adesso Totti è l’unico per qualcun’altra, Noemi Bocchi.

Certi addii sportivi lasciano un vuoto incolmabile, specie dopo tanti anni di amore e fedeltà alla maglia di una squadra, un valore che probabilmente si sta perdendo nel corso degli anni. Parliamo del Pupone, di Tottigol, insomma dello storico capitano della Roma e campione del mondo con gli Azzurri del 2006, Francesco Totti.

Sono passati sette anni da quel 28 maggio 2017, giorno in cui Francesco Totti salutò il calcio giocato allo stadio Olimpico tra le lacrime, sue e dei presenti sugli spalti. Commosso e circondato dai suoi familiari, l’ex capitano della Roma salutò il suo pubblico dopo oltre vent’anni di carriera.

Accanto a lui in in quel campo colorato di cori e pianti dei tifosi, come principale sostegno, c’era sua moglie, allora la showgirl Ilary Blasi, oggi una controversa ex tra mille rumors e pettegolezzi di ogni tipo sulla fine della loro love story.

Recentemente, Totti ha postato su Instagram delle foto per ricordare questo anniversario importante, tagliando però grossolanamente Ilary dagli scatti. Nonostante la sacralità di quel momento simbolico nella sua carriera, Totti ha eliminato dalle foto ogni traccia della ex moglie, alla quale si appoggiava commosso mentre i tifosi urlavano il suo nome dalle curve dell’Olimpico.

Ilary indossava una maglia con la scritta “Sei unico” dedicata a lui. Questo gesto appare oggi davvero un’altra era geologica, lontano anni luce dall’epilogo della loro relazione. Totti e Blasi hanno cancellato più di vent’anni di vita insieme nell’arco di poche settimane e con un caos, tra accuse reciproche di tradimento, durato mesi.

La decisione di Totti di escludere Ilary dalle foto non è passata inosservata. Numerosi fan hanno notato l’assenza della ex moglie dagli scatti di quel giorno, quello del suo addio al calcio. “Ricorda chi era al tuo fianco,” è l’invito rivolto al campione, ricordandogli che fu proprio Ilary ad aiutarlo a scrivere la lettera con cui si congedò dai suoi tifosi. Erano “unici” l’uno per l’altra durante quell’occasione, ma adesso Totti è l’unico per qualcun’altra, Noemi Bocchi. Si spera per sempre.