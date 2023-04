I fan dei Prelemi e degli Oriele possono tirare un sospiro di sollievo

Queste appena passate sono state giornate difficili per i fan dei Prelemi e degli Oriele. Questo perché entrambi i fandom hanno seriamente creduto che le due coppie fossero in crisi. E non sono state neanche le uniche, ma andiamo per gradi.

La prima coppia a scoppiare secondo i fan sarebbero stati i Prelemi. Nel corso degli ultimi giorni hanno vissuto lontano (lei era in America al Coachella, lui a giro per lavoro a Milano) e quando Pierpaolo è stato immortalato in un video ballare insieme a una ragazza è successo il patatrac. L’accusa? Ballavano troppo vicini.

francagreg inizia a stappare lo champagne pic.twitter.com/gCUK2dkfBv — 🐉 (@ruffi4no) April 20, 2023

I fan si sono allarmati e Giulia Salemi ha dovuto correre ai ripari. Prima ha pubblicato una storia con scritto “The only toxic you need in your life is botox, let the rest go”, ovvero, “L’unico elemento tossico di cui hai bisogno nella tua vita è il botox, lascia andare il resto”; successivamente si è immortalata abbracciata a lui.

come si fa a non vedere ciò che è così tangibile, veramente. #prelemi pic.twitter.com/GjX53wyWDc — chiara;pervinca ☾ (@pppervinca) April 21, 2023

Prelemi e Oriele: nessuna crisi

Anche gli Oriele hanno vissuto una cosa simile. Nella giornata di oggi lei si trovava a Milano, lui a Verona ed è immediatamente scattato l’allarme. Il primo a rompere il silenzio è stato Daniele con una storia su Instagram: “Partendo dal presupposto che è da stamattina che leggo grandi stupidaggini, detto questo martedì vado a Madrid con Bebè quindi finitela”; successivamente Oriana Marzoli ha messo like ad un post su Twitter: “Non abbiamo bisogno di far rumore per far vedere che stiamo bene insieme”.

Insomma, non è che se due per una giornata non si vedono allora significa che si sono lasciati.