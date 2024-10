I EUROPE in Concerto: Settembre 2023 [Info e Biglietti]

Gli Europe annunciano un concerto dal vivo per la prossima estate, previsto per martedì 15 luglio 2025 al Sequoie Music Park di Bologna. La band, composta da Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland, è famosa per avere all’attivo alcuni dei brani più iconici della musica rock, tra cui spicca “The Final Countdown”, che nel 2022 ha superato un miliardo di visualizzazioni su YouTube. Nonostante il passare degli anni, la formazione continua a dimostrare una grande vitalità: nel 2022, infatti, ha intrapreso un tour nei palazzetti in compagnia di due pesi massimi del rock, i Whitesnake e i Foreigner, e ha partecipato a vari festival, riscuotendo un enorme successo.

Il tour si è concluso con tre concerti sold out nelle principali arene di Cile, Brasile e Argentina, proprio a testimonianza dell’affetto che il pubblico ha nei confronti della band. Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, undici album in studio e una lunga serie di concerti dal vivo in tutto il mondo, gli Europe non accennano a fermarsi. La loro musica ha attraversato generazioni e continua a influenzare nuovi artisti, mantenendo viva la passione per il rock melodico.

Per chi fosse interessato a partecipare al concerto di Bologna, i biglietti saranno messi in vendita su Ticketone a partire dalle 12 di domani, 11 ottobre. L’evento si terrà presso il Sequoie Music Park, situato nel Parco delle Caserme Rosse, in via di Saliceto 75. Gli appassionati potranno facilmente acquistare i biglietti online.

In un’epoca in cui molti artisti si ritirano o rallentano le loro attività, gli Europe continuano ad essere un simbolo di costanza e dedizione alla musica, affrontando nuove sfide e proponendo sempre nuovi spettacoli ai loro fan. Per ulteriori informazioni sulla band e sui prossimi eventi, è possibile visitare il loro sito ufficiale EuropeTheBand.com. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per gli amanti del rock!