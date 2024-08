i due VIP sono una coppia

Paparazzati dai fotografi del settimanale Chi, Giulia De Lellis e Tony Effe non si nascondono più. Le foto delle loro vacanza in Puglia li ritraggono felicemente insieme

Dopo settimane di rumors che circolavano in rete in merito ad una presunta frequentazione amorosa tra la nota influencer Giulia De Lellis e il rapper Tony Effe, ne è arrivata finalmente la conferma. I due sono a tutti gli effetti una coppia.

Ad immortalarli felicemente insieme sono stati i fotografi del settimanale Chi che li hanno paparazzati mentre trascorrevano una romantica vacanza in Puglia.

Le foto che ritraggono Giulia De Lellis e Tony Effe a Borgo Egnazia, in Puglia

Un resort a cinque stelle situato a Borgo Egnazia, in Puglia, è stato il teatro della fuga romantica che la neo coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe si è concessa in questi ultimi giorni.

Felice ed unita, la coppia non si è negata ai flash delle macchine fotografiche. Ed è proprio con le seguenti parole che la rivista Chi ha intitolato l’articolo loro dedicato: “Giulia De Lellis con Tony Effe alla luce del sole”.

In passato, in diverse occasioni, i due avevano negato l’esistenza di un flirt. Le sempre più frequenti segnalazioni sulla loro vicinanza, però, in alcuni casi documentate anche con foto, alla fine non hanno lasciato più alcun dubbio.

La coppia si sarebbe concessa una possibilità dopo la chiusura delle loro rispettive precedenti relazioni. Avrebbero, inoltre, tentato a lungo di mantenere un “profilo basso” senza cedere ad effusioni e coccole in pubblico. Poi, una carezza di troppo da parte di lei avrebbe chiarito la natura del loro rapporto.

L’inizio della loro relazione d’amore

Le prime voci su un presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe avrebbe incominciato a circolare ai primi di giugno. Sono infatti stati visti insieme al concerto di Geolier e al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

In altre due occasioni, al Red Valley Festival prima e al Praja a Gallipoli poi, la De Lellis lo avrebbe accompagnato. Si pensava soltanto nelle vesti di buona amica, ma i recenti fatti hanno poi rivelato quella che è la loro, nuova, realtà.