I due sono più uniti che mai

Chiara Ferragni sta vivendo una nuova fase della sua vita, lontano dal clamore del passato legato alla sua relazione con l’ex marito Fedez. La nota imprenditrice digitale ha intrapreso una seria e significativa storia d’amore con Silvio Campara, CEO del marchio di sneakers di lusso Golden Goose. Ferragni ha affermato chiaramente di voler perseguire la felicità senza permettere a nessuno di ostacolarla.

Recentemente, il giornalista Gabriele Parpiglia ha condiviso aggiornamenti su questa relazione durante una trasmissione radiofonica su Rtl 102.5. Ha rivelato che i due hanno recentemente festeggiato insieme il cinquantesimo compleanno di Campara, in un’atmosfera intima e romantica, segno che il loro legame è forte e ben consolidato. Parpiglia ha messo in evidenza come il rapporto tra Chiara e Silvio sia caratterizzato da un profondo senso di progettualità, lontano dall’attenzione mediatica e dai gossip.

Secondo il giornalista, la coppia preferisce mantenere la loro storia lontana dai riflettori e celebrità, creando un legame sano e incrementale, che si costruisce con calma, a piccoli passi. Questo tipo di riservatezza è in netta contrapposizione con la vita sotto i riflettori che Chiara conosceva in passato. Anche per quanto riguarda le eventuali foto di momenti insieme, come la cena romantica per il compleanno di Silvio, le immagini tendono a rimanere private.

La relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara è quindi delineata come qualcosa di serio e significativo, lontano dal clamore e dal gossip tipico della vita da celebrità. Nel frattempo, sembra che le speranze dei fan per un possibile riavvicinamento tra Chiara e Fedez si siano affievolite, soprattutto dopo l’uscita della sua ultima canzone, “Allucinazione collettiva”, che Ferragni ha definito una “finta canzone romantica”. Questo chiarisce ulteriormente la direzione che ha preso la vita amorosa di Chiara, caratterizzata ora da una nuova stabilità e serenità accanto a Silvio Campara.