I due no di Meloni

“No ai fondi di coesione per l’acquisto di armi” e all’invio di truppe di peacekeeping in Ucraina, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il Consiglio europeo a Bruxelles. Ha sottolineato che è stata condotta una battaglia per evitare il dirottamento delle risorse dai fondi di coesione alle spese per la difesa. Meloni considera inefficace l’invio di truppe europee a Kiev, sostenendo che le garanzie di sicurezza per una pace giusta dovrebbero essere garantite dall’Alleanza Atlantica. Ha escluso la possibilità di inviare soldati italiani, proponendo di scegliere soluzioni più durature rispetto alle missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, che sono appropriate solo in fasi successive a un processo di pace.

Meloni ha parlato anche di un potenziale vertice tra Stati Uniti e Unione Europea, proposto dall’Italia. Ha evidenziato l’importanza del dialogo e ha riscontrato interesse tra i partner. Riguardo al concetto di “riarmo”, ha dichiarato che non è il termine appropriato, poiché la sicurezza attuale comprende diversi aspetti, come le materie prime e la cybersicurezza.

Per quanto riguarda l’Ucraina, ha affermato che le garanzie di sicurezza dovrebbero essere estese senza un ingresso formale nella NATO, ritenendo che ciò possa fornire stabilità. Meloni ha rivendicato gli sforzi dell’Italia e dell’Europa a sostegno dell’Ucraina, sottolineando che il loro aiuto ha creato le condizioni per una pace.

Infine, ha espresso un’opinione positiva sulla revisione del patto di stabilità e crescita, inclusa la possibilità di scomputare le spese per la difesa dal deficit. Ha presentato un piano per strumenti di garanzia per investimenti privati come soluzione alle criticità legate al debito e per stimolare l’occupazione e le aziende.