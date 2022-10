I due gatti si incontrano per la prima volta e scatta subito l’amore

É diventato virale su Instagram un dolcissimo video in cui due gatti si incontrano per la prima volta e scatta subito l’amore tra i due.

La proprietaria di un gatto ha deciso di accogliere in casa un nuovo piccolo felino e ha poi deciso di immortalare il loro primo incontro. Il più grande dei due dopo soli 5 minuti dall’arrivo del nuovo cucciolo sembra essersi innamorato di lui e si lascia subito andare in un dolcissimo abbraccio pieno d’amore. Il primo incontro tra i due animali è stato ripreso da un video pubblicato poi sulla pagina Instagram animalsdoingthings ed è diventato subito virale per la dolcezza delle immagini.

Portare in casa un nuovo animale non sempre è facile, soprattutto quando già un altro vive da tempo nell’abitazione. Spesso infatti il nuovo arrivato potrebbe non essere accettato o potrebbe diventare oggetto d’invidia. I protagonisti di questo video sembrano invece non avere avuto di questi problemi. Anzi, quando una donna decide di adottare un cucciolo di gatto e di presentarlo al micio che aveva già da tempo sembra che tra loro sia nato immediatamente l’amore.

Su Instagram è apparso il video del primo incontro tra due gatti, uno più grande e l’altro solo un piccolo cucciolo. Le immagini riprendono un momento davvero molto dolce e forse inaspettato per la padrona dei due animali. Tra i due infatti sembra nascere l’amore solo dopo pochissimi istanti. Il gatto più grande dopo solo un secondo di titubanza in cui rimane immobile davanti al più piccolo si butta subito su di lui per donargli un calorosissimo abbraccio. L’approccio è stato dunque dei migliori e sembra che da questo primo incontro possa nascere una vera e propria amicizia tra i due.

Il video in cui scatta l’amore tra i due gatti non ha colpito solo la proprietaria degli animali ma sembra aver fatto breccia nel cuore di moltissimi utenti che si sono ritrovati a guardarlo per caso. Le dolci immagini, pubblicate prima su Tik Tok e poi riprese dal profilo instagram @animalsdoingthings, sono infatti diventate in pochissimo tempo virali e sono arrivate a collezionare quasi 58 mila mi piace e oltre 200 commenti. Tra questi è possibile trovarne molti in cui si legge che di sicuro il gattone di casa ha accolto il nuovo micio come se fosse suo figlio e altri invece “invidiosi” del bellissimo rapporto nato tra i due, dato che nella loro esperienza non è andata esattamente allo stesso modo. (G. M.)