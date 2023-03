I due eliminati della seconda puntata del serale di Amici 22

Due eliminati anche nella seconda puntata del serale di Amici di Maria 22. Piccolo G è stato il primo alunno a dover abbandonare la scuola ieri sera. All’ultimo ballottaggio invece sono finiti Cricca e Gianmarco Petrelli e a dover lasciare il talent è stato il ballerino di Alessandra Celentano. Maria De Filippi si è collegata con i ragazzi nella casetta ed ha annunciato loro il nome dell’eliminato.

Squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Ramon (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra di Arisa e Raimondo Todaro.

Alessio (ballerino)

Mattia (ballerini)

Federica (cantante)

Wax (cantante)

“Qui sono sempre stato bene, ma ultimamente sono giù di morale. Questo per una serie di motivi. Sì anche per i commenti che ho letto. Ho rivisto i filmini di Amici, poi ho spento perché mi facevano male. Fanno le clip su Paky, Samu e Alessio, su quanto sia forte la classe di hip hop, poi scrivono ‘Gianmarco non è assolutamente al loro livello’, ‘è il più scarso di tutti’, ‘confermo, è il meno bravo tra i tre’. Non so, è che è una cosa di cui ho sempre sofferto. Mi capitava a 7anni di aver paura di essere escluso e ora succede di nuovo a 22. Mi fa male questa cosa, non solo per la danza, ma anche umanamente. Forse questa è sempre stata la mia paura più grande. Poi mi ha portato a essere ironico per mascherare. Nasce tutto dalla paura di essere escluso.”