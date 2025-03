I Dubbi sulle Stelle e l’Accademia

La notte degli Oscar 2025 ha sorpreso per il silenzio delle star hollywoodiane sulle attuali questioni politiche, in particolare le politiche di Donald Trump, il cui trionfo elettorale ha ridimensionato le precedenti critiche degli attori. Historialmente, il mondo del cinema americano ha mostrato una certa affinità con le posizioni democratiche, ma questa volta si è percepita una volontà di estraniarsi dai problemi globali. Eventi recenti, come il conflitto tra Zelensky e il presidente statunitense, la crisi in Europa e la sospensione degli aiuti a Gaza, non hanno trovato spazio sulla scena degli Oscar.

Le celebrità, attive durante la campagna elettorale contro Trump, sembrano ora mantenere un profilo basso, forse per paura dell’impopolarità o della reazione del pubblico. Riferimenti sporadici ai temi attuali sono emersi, come quello di Adrien Brody, che ha parlato delle conseguenze della guerra e dell’antisemitismo, e Zoe Saldaña, che ha enfatizzato la sua eredità di famiglia immigrata. La presentatrice Daryl Hannah ha fatto un breve cenno a “Slava Ukraine”, mostrando il sostegno per l’Ucraina.

Un momento significativo è stato l’assegnazione del premio per il miglior documentario a “No Other Land”, che espone con durezza la realtà dei palestinesi nel West Bank. I registi, uno palestinese e l’altro israeliano, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione e del dialogo tra le loro comunità. Al di là di questi sporadici accenni, il resto della serata è trascorso nel consueto intrattenimento, come se Hollywood fosse rinchiusa in una bolla impermeabile alle problematiche attuali, simile a quanto accaduto al recente Festival di Sanremo.