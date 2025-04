I dubbi degli investigatori sul killer

Stefano Argentino, sospettato di aver assassinato la 22enne Sara Campanella a Messina, è stato arrestato dopo il delitto, avvenuto in viale Gazzi di fronte allo stadio Celeste. Gli investigatori ipotizzano che Argentino abbia ricevuto aiuto da terzi per fuggire e nascondersi, come riportato nel fermo disposto dalla Procura, che evidenzia la fuga agevolata dal supporto di soggetti ancora da identificare.

Dopo aver colpito Sara con un coltello e lasciata in condizioni critiche, Argentino è riuscito a scappare in auto. I carabinieri lo hanno rintracciato alcune ore dopo, nascosto in un’abitazione della sua famiglia a Noto, nel Siracusano. Confrontato con i testimoni, uno dei quali aveva tentato di seguirlo, Argentino deve ora riferire davanti al giudice, mentre il legale scelto dalla famiglia della vittima deve decidere sul mandato.

Le indagini hanno raccolto testimonianze e immagini di videosorveglianza che mostrano i momenti successivi all’omicidio. Una testimone ha raccontato di aver sentito grida e di aver visto Sara fuggire in preda al panico, seguita da un giovane con un’arma. Le indagini rivelano che Sara subiva molestie da Argentino da due anni e aveva inviato un messaggio a un’amica poco prima dell’attacco, esprimendo preoccupazione per le attenzioni indesiderate del ragazzo. Il giorno dell’omicidio, dopo una discussione violenta, è stato compiuto il femminicidio.