I droni Amazon sotto accusa: fermate le consegne

Amazon Prime Air è il servizio di consegna attraverso droni del gigante dell’e-commerce. Recentemente, sono avvenuti due incidenti durante i test in Oregon, costringendo Amazon a interrompere temporaneamente le consegne. Nel dicembre scorso, entrambi gli episodi sono stati causati da malfunzionamenti del software in condizioni meteorologiche avverse. In un caso, un drone MK30 si è schiantato e ha preso fuoco; nell’altro, un velivolo è precipitato senza causare danni. Amazon ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere i problemi, con la sicurezza come priorità. Tuttavia, i voli potranno riprendere solo dopo aggiornamenti software e approvazione dalla FAA (Federal Aviation Administration).

Sam Stephenson, portavoce di Amazon, ha sottolineato che il drone MK30 è progettato per rispondere a situazioni impreviste in modo controllato, e non sono stati registrati altri incidenti significativi. Il drone MK30 è stato presentato nel 2023 per sostituire il precedente MK27-2 e ha iniziato a operare nel 2024 dopo l’approvazione per le consegne commerciali. Tuttavia, problemi nei test erano già emersi a settembre, quando due droni si sono scontrati durante una simulazione di guasto. Questo incidente è stato attribuito a un errore umano, con entrambi i droni che tentavano di atterrare sulla stessa piattaforma.

Nonostante gli inconvenienti, Amazon è ottimista riguardo alla nuova generazione di droni, progettati per gestire anche situazioni critiche. La sospensione di Prime Air è vista come una misura precauzionale a conferma dell’impegno dell’azienda a migliorare la sicurezza del servizio di consegna aerea.