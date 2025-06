I Dream Syndicate tornano in Italia: tour di Medicine Show!

I The Dream Syndicate, considerati pionieri del Paisley Underground di Los Angeles e figure influenti nell’indie rock degli anni ’80, saranno in Italia per quattro concerti. L’occasione è la celebrazione di Medicine Show, il loro secondo album pubblicato nel 1984 e riconosciuto dal Guardian come uno dei 40 migliori album rock di sempre.

Questa sarà la prima volta che il gruppo eseguirà l’intero album dal vivo, a oltre 40 anni dalla sua uscita. Il tour corrisponde alla pubblicazione di una ristampa deluxe dell’album, frutto di una lunga battaglia legale con Universal Music Group, che ha permesso alla band di riottenere i diritti sull’opera.

Ogni concerto avrà due set distinti: il primo presenterà brani dai quattro album rilasciati dal 2017 in poi, mentre il secondo sarà dedicato esclusivamente a Medicine Show, ripresentato con un suono rimasterizzato dai nastri originali. La ristampa include anche rarità come versioni primitive di brani, cover inedite e registrazioni live da storici club. Un contenuto particolarmente atteso è la trasmissione radio WXRT, mai pubblicata in precedenza.

Medicine Show è un album audace che ha visto i Dream Syndicate lavorare con una major e un produttore mainstream, portando a una registrazione complessa e ricca di testi letterari.

Dopo il successo del tour del 2022, il gruppo dimostra di essere più forte che mai. Le date del tour sono:

Mercoledì 21 gennaio 2026 – Torino, Hiroshima Mon Amour

Giovedì 22 gennaio 2026 – Bologna, Locomotiv Club

Venerdì 23 gennaio 2026 – Roma, Largo Venue

Sabato 24 gennaio 2026 – Milano, Magnolia.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: radiogold.it