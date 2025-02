I disturbi del sonno come fattori di rischio per l’obesità

L’insonnia è un disturbo comune, con un terzo della popolazione italiana che dorme meno di sei ore a notte, contribuendo all’aumento dell’obesità, che colpisce circa sei milioni di italiani. La carenza di sonno altera gli ormoni dell’appetito, aumentando la fame e riducendo la sazietà, favorendo così l’eccesso calorico e il sovrappeso, che a sua volta può causare apnee notturne.

Il rispetto del ritmo circadiano e una dieta sana possono aiutare a migliorare la qualità del sonno. Ogni individuo ha un orologio biologico che regolamenta il sonno e la veglia. È fondamentale seguire abitudini salutari, come mantenere un’attività fisica regolare, svegliarsi alla stessa ora ogni giorno, dormire in ambienti bui e silenziosi, e limitare il consumo di caffeina e alcol.

Per determinare il proprio ritmo circadiano, si può effettuare un test poco invasivo attraverso il dosaggio salivare della melatonina. Circa 13,4 milioni di italiani soffrono di insonnia, non raggiungendo le 7-8 ore di sonno raccomandate. Il sonno è cruciale per la regolazione del peso corporeo; una cattiva qualità del sonno influisce sul bilancio energetico e sulle scelte alimentari.

Per migliorare il sonno e prevenire l’obesità, Luca Piretta suggerisce di distribuire le calorie in modo equilibrato durante la giornata e di evitare pasti abbondanti la sera. Alcuni alimenti, come cereali e pesce azzurro, favoriscono il sonno, mentre la carne rossa e la caffeina lo ostacolano. L’uso di dolcificanti al posto dello zucchero può aiutare a mantenere stabili i livelli di glicemia e a migliorare il riposo. Infine, una buona idratazione è fondamentale, evitando di bere troppo prima di andare a letto.