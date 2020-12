La lista degli album in uscita nel 2021 più attesi dai fan: i dischi già annunciati e quelli desiderati dai più ottimisti.

Il 2021 dev’essere un anno di rinascita per tutti, compreso il mondo della musica. Sono tantissimi gli album in uscita nei prossimi dodici mesi, alcuni già annunciati, altri solo da ufficializzare, altri già pianificati ma ancora in lavorazione. Sarà l’anno del grande ritorno di Vasco Rossi. Ma ci sarà un nuovo album di duetti di Sting. E poi con tutta probabilità il grande ritorno di Adele, e quello quasi più atteso di Rihanna. Ecco quali sono gli album più attesi del 2021.

Album in uscita nel 2021

La prima grande uscita dell’anno, a livello di mainstream internazionale, dovrebbe essere il nuovo album di Drake, atteso per il mese di gennaio. S’intitolera Certified Lover Boy e sarà il sesto della sua straordinaria carriera.

Rapper

Febbraio sarà invece un mese importante per il rock, con l’arrivo del nuovo album dei Foo Fighters. La data da segnare in calendario è quella del 5 febbraio, quando sarà dato alle stampe Medicine at Midnight, dichiarato da Dave Grohl il loro Let’s Dance di bowieana memoria. Sempre in febbraio uscirà il nuovo album di Alice Cooper, Detroit Stories, come anche di Bonnie Tyler, The Best is Yet to Come, e della ben più giovane Celeste, al debutto con Not Your Muse.

chitarra elettrica rock

Marzo sarà il mese di Sting, degli Evanescence ma anche e soprattutto dell’ex Beatle Ringo Starr, pronto a pubblicare un nuovo album solista, Zoom In, il 19. Atteso invece per il 16 aprile il secondo attesissimo disco dei Greta Van Fleet, mentre a maggio ci sarà la nuova uscita dei Weezer.

Tra gli album in uscita sicura, ma ancora da schedulare, segnaliamo quelli di big come FKA Twigs, Lana Del Rey, Lorde, Megadeth, Natalie Imbruglia, OneRepublic, Scorpions, Travis Scott e altri ancora.

Lorde

I nuovi album di Vasco Rossi, Adele e Rihanna

No è stato annunciato, ma i rumor dicono che sia ormai certo, un nuovo album di Adele nel 2021. Il disco era atteso da molti già sul finire del 2020, ma a quanto pare qualcosa ha fatto slittare ancora l’uscita di qualche mese. C’è poi il mistero Rihanna. Il suo nono album è in procinto di uscire da tantissimo tempo, ma quando tutto sembra fatto l’annuncio viene sempre rinviato: sarà il 2021 l’anno giusto?

Rihanna

Chiudiamo con la musica italiana. Tra i tanti grandi dischi che ci aspettano nei prossimi mesi, il più atteso è quello di Vasco Rossi, già annunciato ma ancora velato da tanti misteri. Sappiamo per il momento solo che sarà anticipato da un singolo nel giorno di Capodanno, Una canzone d’amore buttata via.

Per quanto rigaurda altri artisti, nel mese di marzo arriverà il nuovo album di Carmen Consoli, probabilmente seguito a ruota da qeullo di Tommaso Paradiso. Il nuovo di Laura Pausini potrebbe uscire a novembre, mentre resta un punto interrogativo sui nuovi lavori di Antonello Venditti, Eros Ramazzotti, Raf e altri ancora.

Di seguito il video di Ricordami di Paradiso: