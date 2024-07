I dipendenti del ristorante dicono NO salvando la vita di una rarissima aragosta

Arriva al ristorante una rarissima aragosta e i dipendenti decidono di salvarla, ecco di che esemplare si tratta e come sono andate le cose.

Nei ristoranti è molto comune vedere l’acquario con le aragoste all’interno e sono poi quelle che, purtroppo per gli amanti degli animali, servono nel piatto dei clienti. Tuttavia, in un ristorante in particolare è arrivata una rarissima aragosta e questo esemplare speciale si è salvato. Per fortuna l’hanno notata e adesso può vivere felice ed ammirata per la sua particolarità. Ma cerchiamo di capire dove ci troviamo, che cosa è successo in particolare e l’epilogo di questa storia. Un video su TikTok che arriva da un canale di informazione ci spiega ogni cosa.

Rarissima aragosta salvata al ristorante: ecco che cosa è successo

Ci troviamo precisamente al Pueblo Red Lobster nel Colorado quando un giorno sono arrivate tante aragoste vive. Sappiamo come sono le aragoste, no? Hanno una colorazione rosso-marrone, vengono messe nell’acquario per farle vedere ai clienti, non in tutti i ristoranti, e poi vengono preparate per servirle sui piatti. Ma non questa volta, perché una di loro si è distinta e si è fatta notare per la sua particolarità. Infatti, era un esemplare molto raro.

Questa aragosta non era come tutte le altre, ma aveva un colore diverso, arancione acceso. I dipendenti del ristorante l’hanno notata subito e poi, anche i clienti, hanno notato che era diversa dalle altre guardandola nell’acquario della hall. Così, il personale ha avviato delle ricerche e ha scoperto che si trattava di un esemplare molto raro.

L’aragosta che avevano era veramente speciale. Pensate che si trova una aragosta di questa colorazione arancione una volta ogni 30 milioni di aragoste. Quindi, non era proprio il caso di lasciarla in quel posto. I dipendenti hanno chiamato il Downtown Aquarium a KTLA e adesso questa meraviglia può nuotare ed essere ammirata per lungo tempo.

Il personale le ha anche dato un nome: Crush. Molti di loro sono cresciuti seguendo i Denver Broncos, noti negli anni ’80 e ’90 per la loro Orange Crush. Quindi, il nome è arrivato in modo spontaneo e ha messo d’accordo tutti.

Crush dovrà stare in quarantena per un periodo prima di poter vivere con altri esemplari dell’Oceano presenti nell’acquario. È solo la seconda della storia di quello stabilimento ed è ancora più raro dell’aragosta blu. L’aragosta blu si presenta ogni due milioni di esemplari.

Questi colori, fuori dal comune, sono dovuti ad una mutazione genetica e una mancanza di proteine. Questo fenomeno può dare la colorazione blu, arancione o gialla, ma si verifica molto raramente.