I dieci Paesi più visitati nel mondo nel 2024

Ogni anno milioni di viaggiatori partono per esplorare nuove mete e immergersi in culture diverse. Nel 2024, i flussi turistici globali hanno raggiunto nuovamente i livelli pre-pandemia, con oltre 1,47 miliardi di arrivi internazionali, secondo l’UNWTO.

La Francia continua a primeggiare come destinazione turistica, accogliendo 102 milioni di visitatori. Dalla storica Parigi alle splendide coste della Costa Azzurra, passando per le Alpi e pittoreschi villaggi, offre un mix di cultura e paesaggi incantevoli. Al secondo posto si trova la Spagna, con 93,8 milioni di arrivi, attratti dalle sue meravigliose spiagge e città vibranti come Barcellona e Madrid. Gli Stati Uniti occupano il terzo gradino del podio, registrando 72,4 milioni di turisti. Sebbene attiri un alto numero di visitatori, il paese si distingue anche per i ricavi da turismo, grazie a soggiorni prolungati e spese elevate.

Una delle sorprese della lista è la Turchia, che guadagna il quarto posto con 60,6 milioni di turisti, richiamati dalle attrazioni di Istanbul e delle coste. L’Italia, pur vantando un ricco patrimonio culturale, si ferma al quinto posto con 57,7 milioni di visitatori, mentre il Messico segue al sesto con 45 milioni, grazie alle sue spiagge e siti storici.

La Cina è settima, emergendo nel panorama turistico con la sua fusione di tradizione e modernità, mentre il Regno Unito e la Germania sono ottava e nona, rispettivamente, con 37,5 milioni di visitatori. Infine, il Giappone chiude la top ten con 36,9 milioni, attirando un numero crescente di turisti.