I dieci migliori videogiochi del 2022

Concluso il periodo di magra post pandemia, il 2022 dei videogiochi è stato ricco di grandi uscite e pieno di sorprese. Ecco una classifica delle dieci uscite che hanno avuto più impatto sul pubblico e sul mercato negli ultimi dodici mesi.

10. Pentiment (Obsidian Entertainment per Xbox e PC)

Una vera e propria sorpresa resa possibile grazie a Xbox Game Pass, Pentiment è un gioco di ruolo ambientato nel medioevo con una personalità artistica davvero d’impatto. Realizzato da Obsidian, veri e propri veterani del settore GdR, si tratta di una delle esperienze di gioco più riuscite dell’anno, da provare assolutamente per gli iscritti al servizio Microsoft su Xbox e PC.

9. The Last of Us Parte I (Naughty Dog per PS5)

Un remake imperdibile. Tutta la grafica del primo gioco è stata ridisegnata, sono stati inclusi effetti particellari e di luce a iosa, ed è possibile scegliere tra una modalità 4K con framerate variabile oppure il contrario: aggiornamento dell’immagine saldo a 60fps e risoluzione dinamica tra i 4K e i 2K. Inoltre, qualora si disponga di un televisore VRR, è possibile giocare a 120fps. Il gioco è anche compatibile con il feedback aptico del DualSense.

8. Marvel’s Midnight Suns (Firaxis Games per PlayStation, Xbox e PC)

Midnight Suns è uno strategico sviluppato dallo stesso team responsabile del reboot di XCOM, con il quale ha diversi punti in comune ma anche grandi differenze. Il gioco è liberamente ispirato a The Rise of The Midnight Sons, una saga a fumetti degli anni ’90 che vedeva una serie di eroi Marvel minori collaborare contro Lilith, la madre dei demoni. Un ottimo gioco Marvel “adulto”, un’emozionante partita di scacchi che offre una visione di insieme di tantissimi personaggi in un colpo solo.

7. Stray (BlueTwelve Studio per PlayStation e PC)

In un periodo non ricchissimo di giochi tripla A o di IP che offrano qualcosa di nuovo rispetto ai soliti big nel mondo dei videogiochi, Stray dei francesi di BlueTwelve Studio è una boccata di aria fresca che ha immediatamente catturato l’attenzione dei player sin dalla sua prima presentazione. L’originalità, a questo gioco indie, non manca: vestiremo infatti la pelliccia e le vibrisse di un gatto randagio, che mentre esplora il mondo con i suoi fratelli cade improvvisamente in un baratro che lo porta in una città popolata da androidi, nella quale gli esseri umani non ci sono più.

6. Horizon Forbidden West (Guerrilla Games per PlayStation)

Guerrilla Games torna su PS4 e PS5 con il secondo capitolo di Horizon, una delle nuove serie di punta della scuderia PlayStation. Se avete amato il primo capitolo verrete catturati immediatamente da questo seguito, che riprende esattamente dove avevamo lasciato Aloy cinque anni fa. Il sistema di gioco è stato migliorato sotto diversi punti di vista ma né rivoluzionato né stravolto, quindi sarà chiaro sin dai primi minuti che cosa aspettarsi.

5. Gran Turismo 7 (Polyphony Digital per PlayStation)

Gran Turismo 7 ha segnato il debutto della serie di Poliphony digital su PS5, e si tratta dell’episodio più bello e più completo di sempre. La visione di Kazunori Yamauchi prende forma senza compromessi con una grafica incredibile e la più grande quantità di auto e personalizzazioni mai viste in Gran Turismo.

4. Splatoon 3 (Nintendo per Switch)

Splatoon 3 è un’evoluzione della serie di sparatutto online Nintendo che perfeziona la formula sotto tutti i punti di vista. L’approccio family friendly allo sparatutto online si rivela un gioco competitivo fino al midollo ma allo stesso tempo accessibile per chiunque, con tantissime modalità da sperimentare.

3. Elden Ring (FromSoftware per PlayStation, Xbox e PC)

Elden Ring è stato senza dubbio il gioco evento dell’anno: un kolossal ideato dal game designer rivelazione dell’ultima decade, Hidetaka Miyazaki, che ha letteralmente stregato milioni di giocatori in tutto il mondo. Il mondo di gioco è stato scritto con George RR Martin, padre della saga del Trono di Spade, e si tratta di uno degli open world più vasti e brulicanti di sempre. La massima espressione del genere dei Souls Like, il titolo della maturità.

2. Xenoblade Chronicles 3 (MonolithSoft per Switch)

Xenoblade Chronicles 3 è lo stato dell’arte della serie Monolith su Switch, la summa di tutte le meraviglie prodotte dalla software house giapponese nel corso degli anni. Una storia matura che si dipana lungo decine di ore di gioco, una trama mai banale e un cast di personaggi incredibili impreziosiscono il comparto narrativo, mentre la giocabilità rimane sempre a livelli stellari grazie a un sistema di combattimento dinamico e mai banale. Senza dimenticare la realizzazione tecnica, al massimo della potenza di Switch. Una vera e propria lettera d’amore per il genere e uno dei migliori giochi di ruolo mai usciti su console.

1. God Of War Ragnarok (Santa Monica Studio per PlayStation)

Il gioco dell’anno è senza dubbio la seconda parte delle avventure norrene di Kratos e Atreus: God of War Ragnarok di Santa Monica Studio su PS4 e PS5 segna non solo il debutto next gen della serie, ma anche l’uscita del miglior episodio della saga, un’evoluzione completa del reboot uscito su PS4 nel 2018. Il sistema di combattimento è tra i più soddisfacenti mai creati, e dal punto di vista tecnico il gioco su PlayStation 5 non ha praticamente rivali.