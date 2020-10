I White Stripes, composti da Jack e Meg White, pubblicano una raccolta di greatest hits che raccoglie i brani della loro carriera musicale.

I White Stripes non sono più una band da quasi un decennio, il che significa che, da tempo, i fan attendevano un greatest hits che ora finalmente è stato annunciato. La raccolta, intitolata semplicemente The White Stripes Greatest Hits, sarà pubblicata il 4 dicembre con Third Man Records e Columbia di Jack White.

In tutto, ci saranno 26 canzoni pubblicate in precedenza, che percorrono i dieci anni e mezzo di carriera della band. Un’edizione deluxe del set (che include una variante in vinile a colori) che verrà rilasciata in questa occasione includerà un terzo vinile bonus di lati B in gran parte trascurati.

Quella collezione conterrà anche tre serigrafie di Rob Jones e un set di poesie magnetiche a tema White Stripes. Da quel set, il gruppo ha pubblicato una stravagante versione live di Ball and Biscuit che è stata registrata il 22 ottobre 2003 a Tokyo.

White Stripes, arriva il greatest hits della band

I White Stripes hanno annunciato la loro prima collezione ufficiale di Greatest Hits. Uscirà il 4 dicembre 2020 tramite Third Man/Columbia. Contiene 26 delle canzoni della band che coprono la loro intera discografia. Ad accompagnare l’annuncio, c’è un video dal vivo inedito della band che esegue “Ball and Biscuit – l’unica canzone finora confermata per la tracklist – dal vivo a Tokyo nel 2003.

Il video di Ball and Biscuit:

White Stripes, il contenuto del greatest hits

Oltre alle edizioni CD standard, doppio LP e digitale, sarà disponibile un’edizione 3xLP con vinile colorato come parte dell’abbonamento al pacchetto Vault di Third Man. La versione Vault presenta anche nuove opere d’arte del collaboratore della band, Rob Jones, stampe serigrafiche.

Altre versioni speciali, a beneficio dei negozi di dischi indipendenti, saranno annunciate in seguito, secondo quanto si legge da un comunicato stampa. La notizia si affianca a quella che rivela che White e Third Man hanno firmato un nuovo accordo con Sony Music Entertainment che copre la distribuzione della maggior parte delle registrazioni della sua carriera.