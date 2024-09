I dettagli dell’incontro tra Fedez e Chiara in tribunale e le presunte cifre richieste per il mantenimento

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni continua a suscitare grande interesse, dopo il resoconto di Gabriele Parpiglia, arrivano ulteriori dettagli da Fabrizio Corona. L’incontro tra i due ex coniugi si è svolto nell’ufficio dell’avvocato Missaglia, dove erano presenti Fedez con la sua assistente e legale, e Chiara accompagnata dalla madre. Corona ha notato che i rapporti tra di loro erano molto tesi, tanto che Fedez non ha neppure salutato la madre di Chiara.

Fabrizio Corona ha rivelato che durante l’incontro, Chiara Ferragni ha richiesto un mantenimento di 20.000 euro al mese. Tuttavia, gli avvocati di Fedez hanno contestato questa cifra, sostenendo che già il rapper si occupa delle spese necessarie e che Chiara è un’indipendente. La richiesta di Chiara, ha precisato Corona, era esclusivamente per il mantenimento dei figli, Leone e Vittoria. Sebbene i bambini trascorrano gran parte del tempo con la madre, passano anche un terzo del mese con il padre, che contribuisce al loro sostentamento.

Dopo la proposta di Chiara, gli avvocati di Fedez hanno avanzato un’offerta di circa 5.000-6.000 euro al mese, ma Chiara non l’ha accettata, forse sperando di ottenere un accordo migliore. Dalle informazioni trapelate, risulta che entrambi continueranno a prendersi cura dei figli in modo autonomo durante il tempo che trascorrono con loro. In particolare, Fedez si è impegnato a coprire le spese scolastiche e a contribuire anche alle spese mediche dei bambini.

Il divorzio, quindi, si presenta complesso, non solo per le cifre discusse ma anche per le dinamiche familiari coinvolte. Le trattative continuano, e il pubblico rimane curioso di scoprire come si svilupperà questa situazione. La vicenda dei Ferragnez è al centro dell’attenzione mediatica, e ogni nuovo dettaglio alimenta il dibattito su un divorzio che sembra essere tutto tranne che semplice.