I Dellai presentano Nonostante tutto

Il duo dei Dellai torna con un disco intitolato “Nonostante tutto”, disponibile da venerdì 9 gennaio per Sangita Records, con distribuzione ADA Music Italy. Il nuovo album rappresenta una tappa fondamentale nel percorso dei fratelli Luca Dellai e Matteo Dellai, confermando la loro identità cantautorale e la centralità assoluta della parola.

“Nonostante tutto” nasce da un processo lungo e stratificato e restituisce un racconto autentico fatto di esperienze quotidiane, cambi di prospettiva e consapevolezze maturate. La musica accompagna i testi senza sovrastarli, muovendosi in un panorama sonoro vario ma coerente. All’interno dell’album convivono momenti di forte intensità emotiva, come “Nonostante tutto” e “Amore Goodbye”, e brani più leggeri e immediati come “Sudamericana” e “Una canzone d’amore”.

La focus track “Nonostante tutto” è il vero manifesto del progetto, un brano che nasce da un ribaltamento interiore e parla di abbandono, solitudine e rabbia che si trasforma in forza rigeneratrice. Il percorso artistico dei Dellai è ormai riconoscibile e solido, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e la recente vittoria del bando SIAE Per Chi Crea.

La produzione dell’album è affidata a Vincenzo Leone, con testi firmati da Matteo Dellai. Il mix è curato da Michele Bellagamba, mentre il mastering porta la firma di Alessandro Ciuffetti. I fratelli Luca e Matteo Dellai, originari di Cattolica, hanno percorso strade diverse, ma sono sempre stati uniti dalla musica. “Nonostante tutto” è il risultato più maturo di questo legame, un disco che unisce canzone d’autore e linguaggio contemporaneo.

