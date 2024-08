I delfini sentono solo un sapore come quello umano, ecco qual è

Vi siete mai chiesti se gli animali che inghiottono il cibo intero possano percepire i sapori? La risposta è sì, ma non nel modo che potreste immaginare. I cinque gusti primari – dolce, amaro, umami (sapido), acido e salato – vengono rilevati dai recettori presenti sulle cellule della lingua.

Tuttavia, dato che i sapori si sprigionano principalmente durante la masticazione, gli animali che non masticano il cibo potrebbero percepirli meno intensamente. Ma c’è di più.

Nel 2014, uno studio ha rivelato che 15 specie di cetacei, tra cui balenottere minori e delfini tursiopi, mancano dei geni funzionali per i recettori del dolce, amaro, umami e acido. Questi animali non possono quindi gustare questi sapori, ma sono ancora in grado di percepire il sale.

La presenza di recettori per il sale suggerisce che essi svolgano un ruolo fondamentale, come la regolazione dei livelli di sodio o della pressione sanguigna.

Questa scoperta solleva interessanti interrogativi sul perché il gusto del sale sia così importante per i cetacei e come questo influisca sulla loro fisiologia e comportamento. Mentre continuiamo a esplorare il mondo degli animali marini, questi piccoli dettagli ci aiutano a comprendere meglio le complessità della vita oceanica.

Persino un grammo di sale fa la differenza tra la vita e la morte, mentre esistono delle bacchette che rivoluzioneranno la nostra percezione sul cibo.