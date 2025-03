I dazi di Trump: Contromisure, Rischi e Controversie

Entrano in vigore i dazi al 25% imposti dagli Stati Uniti nei confronti di Messico, Canada e Cina, generando una reazione immediata da parte del primo ministro canadese Trudeau, che annuncia misure di ritorsione con dazi del 25% su merci americane per un valore iniziale di 30 miliardi, destinato a salire fino a 155 miliardi. Trudeau commenta che “i dazi sono stupidi” e afferma che il Canada non diventerà un “51mo stato americano”. La risposta di Trump non si fa attendere e avverte che, in caso di dazi imposti, le tariffe degli Stati Uniti aumenteranno. Questo scambio accende una guerra commerciale e verbale che preoccupa i mercati, con le borse mondiali in calo, Milano che segna un -3,41%.

Nel contesto, il Messico annuncerà le proprie contromisure, mentre la Cina risponde con nuovi dazi del 10% su beni americani, come pollo e grano. Il timore di un’inflazione crescente e di costi maggiori pesano sulle aziende, in particolare quelle multinazionali, nonché sui consumatori americani. In Italia, la premier Meloni esprime preoccupazione, sottolineando che una guerra commerciale non giova a nessuno. Attualmente, un dazio del 25% sull’export europeo, incluso quello italiano, è sospeso, ma secondo l’analisi di Prometeia, potrebbe arrecare danni fino a 19 miliardi al Made in Italy, toccando settori come meccanica, farmaceutica e agroalimentare. La situazione si presenta quindi complessa e potenzialmente devastante per l’economia globale.