I dazi di Trump affondano il bitcoin: -18% a febbraio. Il 7 marzo summit sulle criptovalute alla Casa Bianca.

Dopo aver raggiunto un massimo storico di quasi 110.000 dollari all’inizio di gennaio 2025, il Bitcoin sta affrontando una fase di correzione, caratterizzata da un calo temporaneo di almeno il 10% rispetto ai recenti picchi. L’andamento negativo della criptovaluta è stato influenzato dai dazi minacciati da Donald Trump, che hanno portato a una perdita del 18% nel solo mese di febbraio, il calo mensile più significativo dal giugno 2022. Inoltre, rispetto al massimo storico toccato il 20 gennaio, il Bitcoin ha subito un decremento del 28%, scendendo a 109.241 dollari il giorno dell’insediamento di Trump.

Le prospettive per il futuro non sono incoraggianti, con gli investitori che cercano beni rifugio a causa delle crescenti incertezze geopolitiche ed economiche. Anche l’annuncio di un primo cripto summit alla Casa Bianca, previsto per il 7 marzo, non sembra in grado di stimolare il mercato delle criptovalute. Infatti, il valore complessivo del mercato delle valute digitali ha subito una perdita di 1.000 miliardi di dollari dalla scorsa dicembre.

In questo contesto, l’interesse per il Bitcoin e le criptovalute sta diminuendo, mentre gli investitori si rivolgono a opzioni più sicure. La diminuzione della capitalizzazione di mercato è un segnale preoccupante di una perdita di fiducia nella criptovaluta leader, sottolineando le sfide future che il Bitcoin potrebbe dover affrontare in un panorama finanziario sempre più turbolento.