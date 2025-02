I dazi affondano le Borse: l’ Europa continua a scendere

Le borse europee aprono nuovamente in calo nell’ultimo giorno della settimana e del mese. Milano registra un ribasso dello 0,5%, Londra dello 0,4%, mentre Madrid si mantiene vicino alla parità. Le tensioni derivanti dai dazi del 25% annunciati da Trump per l’Europa, insieme ai dazi imminenti su Canada, Messico e Cina, hanno avuto un impatto negativo anche sulle borse asiatiche, con Tokyo che chiude con una perdita di quasi tre punti percentuali. Gli operatori temono che la guerra commerciale possa ostacolare la lotta della Federal Reserve contro l’inflazione, influenzando le future decisioni sui tassi d’interesse. Oggi sarà pubblicato l’indice Pce americano sui prezzi, che è un indicatore importante per le scelte di politica monetaria della Fed. A Milano si concentra l’attenzione sul settore bancario, con l’assemblea dei soci di Banco Bpm che dovrebbe approvare un aumento dell’offerta per Anima. Nel frattempo, Deutsche Bank è entrata tra i soci con una partecipazione del 5%, mentre Caltagirone aumenta le proprie quote in Mps e Mediobanca. Sul fronte delle materie prime, il prezzo del petrolio brent scende a 73,5 dollari, e il bitcoin registra una diminuzione a 82 mila dollari, segnando un calo del 25% rispetto ai massimi storici di gennaio.