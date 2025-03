I dazi abbatteranno il lunedì delle Borse

Le Borse europee chiudono un lunedì con significativi cali in attesa dell’imposizione dei dazi statunitensi prevista per il 2 aprile. Milano termina la giornata con un ribasso di circa l’1,7%, dopo aver toccato un calo superiore al 2%. London si comporta meglio, segnando una perdita di meno di un punto. Anche Wall Street mostra segnali di debolezza, con il Nasdaq che scende del 1,9% e alcune grandi aziende come Nvidia e Tesla che crollano attorno al 5%. A Milano, l’intero listino principale è in calo, con il settore bancario particolarmente colpito. Riguardo ai dazi, il governatore di Bankitalia, Panetta, ha avvertito che l’aumento dell’incertezza derivante dai recenti annunci impone cautela nel processo di riduzione dei tassi d’interesse. In controtendenza, il prezzo dell’oro, considerato un bene rifugio, continua a salire, raggiungendo un nuovo record di 3.124 dollari l’oncia.