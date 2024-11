I-DAYS MILANO 2025: WET LEG e OLIVIA RODRIGO – Info e Biglietti

Le WET LEG, il duo indie-rock dell’Isola di Wight, saranno i primi ad esibirsi all’Ippodromo Snai La Maura il 15 luglio 2025, prima della star Olivia Rodrigo. Formate da Rhian Teasdale e Hester Chambers, le WET LEG tornano in Italia con il loro sound distintivo che combina elementi martellanti e raffinati. Il loro singolo di debutto “Chaise Long” e l’album omonimo del 2022 hanno riscosso un grande successo, raggiungendo il primo posto nella UK Album Charts. Negli ultimi due anni, il duo ha ricevuto numerosi premi, inclusi tre Grammy Awards e due Brit Awards, consolidando la loro posizione nel panorama musicale.

Gli I-Days Milano, festival musicale nato nel 1999 come Independent Days Festival, si è affermato come un evento di alto livello, attirando un pubblico appassionato e variegato. Hanno ospitato artisti di fama mondiale come Arcade Fire, Green Day, Florence + The Machine e molti altri. Nel 2023, l’evento ha registrato oltre 320.000 presenze, battendo un record di affluenza per un festival italiano, che è stato superato nel 2024 con oltre 420.000 spettatori. Tra i concerti in evidenza ci sono quelli dei Metallica, Lana Del Rey, Green Day, Doja Cat e Stray Kids, con risultati straordinari di presenze.

I biglietti per il concerto delle WET LEG e di Olivia Rodrigo saranno disponibili in prevendita dal 13 novembre tramite l’App I-Days e dal 15 novembre su piattaforme come Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Oltre a questi eventi, sono in programma altri concerti a Milano, come Justin Timberlake e Dua Lipa, in diverse date nel 2025.

