I-DAYS MILANO 2025: JUSTIN TIMBERLAKE CONFERMATO COME SECONDO HEADLINER [Info e Biglietti]

Il prossimo headliner dell’edizione 2025 degli I-DAYS Milano sarà Justin Timberlake, che si esibirà lunedì 2 giugno 2025 all’Ippodromo Snai San Siro. Questo concerto rappresenta l’unica data italiana del suo tour del 2025, offrendo ai fan l’opportunità di assistere a uno spettacolo di altissimo livello, grazie al talento versatile dell’artista. Justin Timberlake è riconosciuto sia come cantautore che come performer e intrattenitore; i fan possono aspettarsi di ascoltare i suoi brani di successo assortiti dal suo catalogo completo, inclusi quelli del suo recente album “Everything I Thought It Was”.

Nel corso della sua carriera, Timberlake ha venduto oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli in tutto il mondo, in più ha venduto anche 70 milioni di dischi con gli *NSYNC. Ha vinto dieci Grammy Awards e quattro Emmy, oltre a raccogliere oltre 23 miliardi di stream audio e video globalmente. Recentemente ha prestato la sua voce per il franchise “TROLLS”, contribuendo al successo della colonna sonora “Can’t Stop the Feeling!”, che è stata nominata agli Oscar nel 2017. Il suo sesto album, “Everything I Thought It Was”, presenta 18 nuovi brani, tra cui i singoli “Selfish” e “No Angels”. Attualmente, è in tour mondiale con “The Forget Tomorrow World Tour”.

Gli I-DAYS Milano, nati nel 1999 come Independent Days Festival, sono divenuti sinonimo di cast artistico di alta qualità. Hanno ospitato nomi illustri come Arcade Fire, Green Day, e Pearl Jam, e hanno visto una crescita costante nel numero di partecipanti. Nell’edizione 2023, il festival ha attratto oltre 320.000 spettatori, stabilendo un record che è stato superato nel 2024 con oltre 420.000 presenze, grazie a concerti memorabili dei Metallica, Lana Del Rey e Green Day tra gli altri.

Per chi desidera partecipare al concerto di Justin Timberlake del 2 giugno 2025, i biglietti sono disponibili su TICKETMASTER, VIVATICKET e TICKETONE. Gli I-DAYS Milano continuano quindi a rappresentare un’importante manifestazione musicale, attenta ai gusti di un pubblico sempre più diversificato.