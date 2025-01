I-DAYS MILANO 2025: Jimmy Eat World in Concerto all’Ippodromo Snai La Maura [Info & Biglietti]

I JIMMY EAT WORLD si esibiranno agli I-DAYS MILANO 2025 all’Ippodromo Snai La Maura martedì 24 giugno, prima dei LINKIN PARK, headliner dell’evento. A scaldare il pubblico ci saranno il rapper JPEGMAFIA e la band heavy metal canadese SPIRITBOX. I JIMMY EAT WORLD, noti per il loro album “Bleed American” e il brano “The Middle”, hanno avuto un impatto significativo sulla scena musicale emo.

Il concerto dei LINKIN PARK sarà l’unico in Italia per il “From Zero World Tour” dopo otto anni di assenza, essendo l’ultimo stato nel 2017 agli I-DAYS con 80.000 spettatori. Gli I-Days Milano, creati nel 1999 come Independent Days Festival, hanno presentato nel corso degli anni artisti di fama mondiale, come Arcade Fire, Green Day e Pearl Jam, confermandosi un’importante piattaforma per la musica live.

L’edizione 2023 ha attratto oltre 320.000 persone, battendo il record di affluenza per un festival in Italia stabilito nel 2017, superato nel 2024 con oltre 420.000 spettatori, che hanno assistito a eventi come i METALLICA, LANA DEL REY e GREEN DAY. Altri momenti memorabili includono il concerto sold out di DOJA CAT, il live di TEDUA, e il record dei SUM 41 con 34.000 spettatori.

I biglietti per l’evento saranno in prevendita dal 21 novembre sulla App I-Days e dal 22 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Il programma di eventi include anche concerti di artisti come JUSTIN TIMBERLAKE e Dua Lipa nei giorni precedenti.