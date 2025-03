I dati che confermano il ritorno della Juve

Lo scudetto si fa in quattro in Italia, con una lotta per il titolo molto intensa. L’Inter è attualmente in testa alla classifica con 58 punti, seguita dal Napoli con 57, dall’Atalanta con 55 e dalla Juventus con 52, un distacco di soli sei punti tra le prime quattro squadre, un evento raro nell’era dei tre punti.

La Serie A di quest’anno è caratterizzata da una competizione avvincente, con colpi di scena e continui ribaltamenti. Dopo due stagioni dominate rispettivamente dal Napoli e dall’Inter, la lotta per il titolo è diventata una delle più emozionanti di sempre. Inizialmente, Napoli e Inter si sono contesi il primo posto, ma l’Atalanta e la Juventus si sono unite alla corsa, con i bianconeri che hanno recuperato terreno dopo la vittoria contro il Verona.

Restano 33 punti da assegnare fino alla fine della stagione, e numerosi scontri diretti sono in arrivo. Il primo importante incontro sarà tra Juventus e Atalanta, che potrebbe determinare chi si inserirà nel duello tra Inter e Napoli. Altre sfide degne di nota includono Atalanta-Inter, prevista per il 16 marzo.

L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, è l’unica delle squadre in lotta che è ancora attiva in tre competizioni: dovrà affrontare le semifinali di Coppa Italia contro il Milan e gli ottavi di Champions contro il Feyenoord. Questo impegno potrebbe influire sulla loro performance nel finale di campionato. Nel frattempo, Napoli, Atalanta e Juventus possono concentrarsi esclusivamente sul campionato, un fattore cruciale in una stagione così lunga. Grazie ai recenti 15 punti conquistati, anche la Juventus si ripropone come un possibile contender per il titolo, un risultato inaspettato fino a poco tempo fa.