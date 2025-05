I data center consumeranno tutta l’energia? Risponde Virginia Canazza

L’espansione dell’intelligenza artificiale comporta un aumento dei data center in Italia. In un episodio di Eurofocus, Giorgio Rutelli intervista Virginia Canazza di Key to Energy, esperta nel settore energetico. L’intervista analizza il consumo attuale e le proiezioni al 2030, mettendo in evidenza: l’impatto dell’IA sulla domanda elettrica, le regioni italiane maggiormente interessate, le opportunità e i limiti della rete elettrica nazionale, un confronto con altri Paesi europei e le prospettive normative e ambientali per il settore.

