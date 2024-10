I CURE ascoltano il secondo singolo “Una Cosa Fragile”

Manca meno di un mese all’uscita del nuovo album dei The Cure, “SONGS OF A LOST WORLD”. Oggi viene presentato il nuovo singolo “A Fragile Thing”, che si affianca a “Alone”. Questo nuovo brano racchiude tutti gli elementi caratteristici della band: la chitarra di Robert Smith, l’intensità emotiva di un amore malinconico e un piano costante che attraversa l’intero pezzo. Rispetto a “Alone”, il ritmo è più vivace, ma la magia della musica dei Cure rimane intatta, rendendo il brano un’altra preziosa aggiunta al loro repertorio.

Il nuovo album, “SONGS OF A LOST WORLD”, è stato interamente scritto e arrangiato da Robert Smith, che si è anche occupato della produzione insieme a Paul Corkett. La formazione della band rimane inalterata: Robert Smith alla voce e strumenti, Simon Gallup al basso, Jason Cooper alla batteria e percussioni, Roger O’Donnell alle tastiere, e Reeves Gabrels alla chitarra. L’album è stato registrato nei famosi Rockfield Studios in Galles. Robert Smith ha anche concepito il concept dell’album, mentre Andy Vella, collaboratore storico dei Cure, si è occupato del design e degli aspetti visivi. La copertina dell’album presenta un’opera scultorea del 1975 di Janes Pirnat, intitolata “Bagatelle”.

La tracklist di “SONGS OF A LOST WORLD” include i brani:

01 Alone

02 And Nothing Is Forever

03 A Fragile Thing

04 Warsong

05 Drone:Nodrone

06 I Can Never Say Goodbye

07 All I Ever Am

08 End Song

In termini di distribuzione, l’album è già disponibile per il pre-order in vari formati fisici, inclusi CD e LP, e sarà rilasciato in Italia in diverse opzioni: CD, LP e CD + Blu-Ray. In esclusiva per il negozio di Universal Music Italia, sarà disponibile un Doppio LP nero masterizzato in half-speed e una musicassetta. Inoltre, Feltrinelli offre in esclusiva un LP color marmo, mentre chi effettua il pre-order dei prodotti standard tramite Discoteca Laziale riceverà un poster dedicato.

