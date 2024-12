I Culture Club con Boy George al Capodanno di Roma al Circo Massimo

I Culture Club, guidati da Boy George, si esibiranno al Capodanno di Roma al Circo Massimo, evento promosso da Roma Capitale. Questo grande concerto, che avrà inizio alle 21.30 del 31 dicembre e proseguirà dopo la mezzanotte, vedrà anche la partecipazione di Gabry Ponte, la Pfm Premiata Forneria Marconi, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. L’evento è ad ingresso gratuito e sarà animato anche dalle voci di Mariachiara Belardo e Don Cash, oltre al DJ Mauro Zavadava Mandolesi.

I Culture Club, storica band britannica, tornano in Italia dopo 15 anni, giungendo da un tour mondiale di grande successo, culminato presso l’O2 Arena di Londra. Con una formazione di 11 elementi, presenteranno i loro brani più iconici degli anni ’80, come ‘Do You Really Want to Hurt Me’ e ‘Karma Chameleon’.

La Pfm, famosa band prog italiana, si unirà al concerto con una selezione di brani storici, tra cui pezzi iconici eseguiti con Fabrizio De André negli anni ’70. La formazione include nomi di spicco come Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, accompagnati da ospiti come Flavio Premoli.

L’Orchestraccia, gruppo rock folk fondato nel 2011, presenterà un concerto ispirato al folklore romanesco, proponendo brani classici e novità della band. La loro line-up è composta da Marco Conidi, Guglielmo Poggi e altri musicisti. L’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, fondata nel 2004, porterà il ritmo della pizzica salentina, facendo ballare il pubblico con un organico di 11 musicisti, 4 cantanti e 4 danzatori.

Durante la serata, ci saranno anche momenti di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, in ricordo di Francesco Valdiserri, giovane vittima di un incidente stradale. I Cosmonauti Borghesi e gli Origami Smiles, la band di Francesco, si esibiranno per mantenere viva la sua memoria e lanciare messaggi costruttivi alle giovani generazioni.

L’accesso al Circo Massimo sarà possibile da cinque punti pedonali, garantendo la facilità di ingresso anche per le persone con disabilità, che possono prenotare per una pedana riservata. Sarà disponibile anche un servizio di trasporto tra i parcheggi e le aree riservate.