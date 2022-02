I Cugini di Campagna, a distanza di tre mesi da quando hanno accusato i Maneskin di copiare i loro look, si prenderanno una rivincita cantando Zitti e Buoni insieme alla Volpe (non Adriana, ma la maschera) alla premiere de Il Cantante Mascherato.

Con il Grande Fratello Vip in pausa per il lancio della fiction di Vanessa Incontrada, Milly Carlucci per il debutto della terza edizione de Il Cantante Mascherato ha deciso di tirar fuori gli artigli e di metter sotto contratto dodici cantanti che duetteranno con le maschere. Direttamente da Ballando con le Stelle troviamo Arisa (che è anche giudice), Morgan, Memo Remigi e Mietta (chissà se sarà riuscita a farsi il vaccino). A loro si aggiungono Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Orietta Berti, Cristina D’Avena, Cristiano Malgioglio ed Edoardo Vianello.

Ovviamente “conoscendo” il modus operandi della Carlucci, un paio di questi cantanti sono sotto le maschere ed usati proprio per “depistare”. Tipo I Cugini di Campagna dentro la Lumaca o Morgan dentro il Drago.

Staremo a vedere.

Volpe – Cugini di Campagna “Zitti e Buoni”

Drago – Marco Masini “Guerriero”

Pastore Maremmano – Fausto Leali “Mi Manchi”

Camaleonte – Riccardo Fogli “Sono solo Canzonette”

Pinguino – Cristina D’Avena “Il Pinguino Innamorato”

Lumaca – Orietta Berti “Mille”

Aquila – Morgan “A Mano a Mano”

Pesce Rosso – Memo Remigi “Le Mille Bolle Blu”

Cavalluccio Marino – Mietta “Bad Romance”

SoleLuna – Arisa “La Notte”

Gallina – Edoardo Vianello “X Colpa di Chi”

Medusa – Cristiano Malgioglio “L’Importante è Finire”

“Siamo incavolati neri lo diciamo proprio subito. Ci siamo davvero incavolati per quello che abbiamo visto. Noi abbiamo inventato quei vestiti 25 anni fa. A voi chi li ha messi? Li abbiamo indossati anche a New York al Madison Square Garden. Eravamo in tour in America e già vestivamo in quel modo, come ora vestono i Maneskin. All’epoca quei ragazzi nemmeno erano stati concepiti. E i fan di questi giovani ci hanno dato dei rosiconi.Hanno imitato un gruppo di 30 anni fa, ci lascino in pace una volta per tutte. Sì basta copiare i nostri look dai. […] Non è che ce l’abbiamo con loro, però ci hanno copiato. Se avessero preso altri vestiti sarebbe stato meglio”.