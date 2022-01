I Cugini di Campagna si sono presentati sul palco di L’anno che verrà cantando la loro versione di Zitti e buoni dei Maneskin.

La diatriba tra i Cugini di Campagna e i Maneskin, per il momento unilaterale, che ci ha accompagnati nella seconda metà del 2021, è forse giunta all’atto conclusivo proprio nella serata che ha chiuso l’anno. Durante il concerto di Capodanno di Rai 1, il tradizionale L’anno che verrà, condotto da Amadeus, la storica band romana è intervenuta in qualità di ospite. Al posto di regalare un proprio successo, però, ha sorpreso tutti presentando sul palco una versione personalizzata di Zitti e buoni, la canzone con cui Damiano e compagni hanno trionfato a Sanremo e all’Eurovision. E la performance è ovviamente diventata subito virale.

Damiano David dei Maneskin

I Cugini di Campagna a L’anno che verrà rifanno i Maneskin

Il momento top di questo Capodanno 2021? Zitti e buoni rifatta dai Cugini di Campagna, almeno secondo il mondo del web. La band romana simbolo degli anni Settanta, famosa per canzoni come Anima mia, si è infatti presentata sul palco di Terni cantando la canzone più importante del 2021, almeno per la musica italiana. A presentarli è stato Amadeus, che ne ha annunciato la venuta sul palco con queste parole: “Un gruppo storico, nel senso che al tempo dei 45 giri ne hanno venduti milioni. Sono qui questa sera con un loro classico, preparatevi a cantare questa canzone che conoscete tutti“. Una presentazione che sembrava anticipare proprio la loro Anima mia. E invece…

Zitti e buoni dei Cugini di Campagna: il video diventa virale

Negli scorsi mesi la band aveva accusato i Maneskin di copiare i loro vecchi look. Non solo. Damiano e compagni erano stati anche presi di mira per la loro musica, discreta ma non certo meritevole, secondo i Cugini, del successo che hanno ottenuto. Sarà forse per questo che a L’anno che verrà hanno scelto di interpretare proprio la loro Zitti e buoni, rifacendola però con il proprio tocco, con tanto di falsetti e armonizzazioni non presenti nell’originale. Il risultato? Un’esibizione che ha lasciato tutti senza parole, diventando virale sul web. Di seguito il video: