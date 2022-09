I corgi della Regina stretti dal dolore, sanno che non tornerà più

La scomparsa della Regina Elisabetta II ha lasciato un vuoto nella vita di molte persone, ma anche i suoi corgi fanno parte della cerchia – VIDEO.

Anche i cani soffrono quando il proprio padrone scompare, e alcuni studi lo hanno certificato attraverso gli studi. I corgi della Regina Elisabetta II non sono da meno e probabilmente sentono anche loro la mancanza della loro umana preferita. Il dottor Roger Mugford, uno psicologo animale che in passato ha lavorato con i cani della monarca, si è espresso in merito ai due cagnolini, Sandy e Muick, e afferma che erano probabilmente consapevoli della sua morte, questo perché i cani sono molto sensibili ai cambiamenti dei loro proprietari.

Sandy e Muick: i corgi sanno che la Regina Elisabetta non tornerà più – VIDEO

I cani percepiscono ogni minimo cambiamento, e sicuramente erano già pronti all’eventualità di non rivederla più. Chiaramente il dolore per la perdita della Regina non svanirà, poiché faceva parte della loro quotidianità tuttavia erano anche abituati ad essere accuditi da altri membri della famiglia reale, come il Principe Andrea il quale si sta prendendo cura di loro attualmente.

Ti potrebbe interessare anche >>> Cane salva la sua umana da un attacco epilettico grazie al suo istinto – VIDEO



Sandy e Muick le sono stati fedeli e si sono persino schierati all’esterno durante la processione finale della bara della Regina Elisabetta. Prima della sua morte, la Regina Elisabetta era profondamente coinvolta nella vita quotidiana dei suoi cani, e permetteva loro persino di salire sui mobili e non c’è dubbio che amasse profondamente i suoi due corgi. La Regina faceva anche da padrona per i suoi cani e l’esperto osserva che era stato davvero impressionato dal grado di controllo dell’autorità che aveva sui cuccioli. Sandy e Muick sono stati gli ultimi cuccioli avuti dalla monarca durante la sua vita.

Ti potrebbe interessare anche >>> Dopo un anno di vagabondaggio il cane ritrova la sua famiglia – VIDEO



Sono stati un regalo del figlio Andrea, il quale ora si occuperà della cura dei cani. Per la maggior parte del tempo i due corgi hanno vissuto a Windsor e la casa del Principe Andrea si trova a circa 3 km dal castello, quindi per loro sarà pressoché un ritorno a casa. “I cani formano un attaccamento incredibile. Sapranno di essere vicini a casa e al castello di Windsor, e questo è positivo. Saranno felici con il Principe Andrea nella sua comoda casa”.