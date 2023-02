i contenuti più visti sul social

Il Festival di Sanremo 2023 è stato un grandissimo successo anche su TikTok: ecco i contenuti che hanno ottenuto più visualizzazioni.

Non solo YouTube, Instagram e televisione. Sanremo 2023, il quarto Festival guidato da Amadeus, è stato un successo straordinario anche su un’altra piattaforma, la più amata dalla Generazione Z: TikTok. I numeri raccolti dalla kermesse sono eccezionali, grazie soprattutto ad alcuni contenuti che sono diventati virali e hanno portato l’hashtag ufficiale a diventare uno dei più utilizzati degli ultimi giorni. Scopriamo insieme quali sono state le canzoni più usate e i video più visualizzati.

I numeri di Sanremo 2023 su TikTok

Sono state più di 1,2 miliardi le visualizzazioni raccolte dall’hashtag #Sanremo2023. Un numero straordinario che ha decretato il successo del Festival anche nei cuori della Generazione Z, che ha premiato le scelte di Amadeus con un +129% rispetto a quanto accaduto lo scorso anno.

Gianni Morandi e Amadeus

In particolare, a godere del favore degli utenti del noto social network cinese sono stati alcuni artisti e alcune canzoni che hanno ottenuto numeri pazzeschi, confermando di essere tra le più amate, se non le più amate in assoluto, di questa edizione del Festival.

Le canzoni di maggior successo su TikTok

Per quanto riguarda le canzoni più amate sulla piattaforma sono state Supereroi di Mr. Rain, utilizzata in oltre 15mila video, Due vite di Mengoni, che ha raccolto oltre 8mila video e infine Due di Elodie, arrivata molto vicino alla canzone vincitrice.

Gli artisti che invece hanno registrato un aumento di follower durante la settimana sanremese sono stati gli stessi Mr. Rain e Mengoni (+172mila e +133mila follower) e anche Lazza, con un buon +89mila follower. I video più visti in assoluto sono stati invece la prima esibizione di Mr. Rain, con oltre 6,5 milioni di views, Fatti ri-mandare dalla mamma di Gianni Morandi e Sangiovanni con quasi 3 milioni e il primo video di Amadeus, con 2,3 milioni di views.