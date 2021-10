Adam Mosseri, responsabile di Instagram ed ex capo del News Feed, e tutto il team di lavoro, si stanno dando un gran daffare per risollevare Instagram che evidentemente ha più di qualche problema. Non a caso sono circa due anni che non vengono comunicati i numeri degli utenti della piattaforma social di foto e video.

Nel tentativo di dare un’identità precisa, e combattere lo strapotere di TikTok, la scorsa settimana la piattaforma social di foto e video ha introdotto molte novità, inclusa quella di poter, finalmente, postare direttamente dal computer foto e video di durata inferiore al minuto.

Stando agli ultimi dati disponibili Instagram sarebbe la terza piattaforma social in Italia con poco meno di 29 milioni di utenti unici mensili. Ma cosa fanno le persone quando utilizzano Instagram?

Per provare a dare una risposta alla domanda abbiamo analizzato i post che hanno generato il maggior engagement su Instagram nell’ultimo mese.

Ebbene i dominatori assoluti per coinvolgimento sono la band del momento, i Maneskin, che piazzano cinque post, più un sesto di Damiano David, il cantante del gruppo rock. Il primo dei cinque post ha totalizzato più di due milioni di like e oltre 20mila commenti, mentre quello di lancio del loro nuovo singolo, e relativo video, ottiene quasi 1,5 milioni di mi piace, più di 5mila commenti e circa 2,2 milioni di visualizzazioni , ai quali si aggiungono circa cinque milioni di visualizzazioni su YouTube.

Oltre ai Maneskin sono Michele Morrone, attore e cantante, e Fedez a generare il maggior livello di engagement su Instagram.

Insomma, è l’intrattenimento a farla da padrone, anche se dalle nostre analisi, inclusa questa, emerge una costante: fatto 100 le interazioni, praticamente sempre, per qualsiasi soggetto e/o settore analizziamo, verifichiamo che i like pesano tra il 95 e il 99% delle interazioni. Instagram è la fine delle conversazioni. Una inutile vetrina nel quale l’engagement si misura a colpi di altrettanto inutili mi piace. Cosa che non ci piace nemmeno un po’ e che resta il problema da risolvere per il social tanto fashion.