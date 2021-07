Com’è andato a finire, il braccio di ferro fra noi e WhatsApp sui nuovi termini di utilizzo, in vigore dallo scorso 15 maggio? È finito con i rappresentanti di Buec, la più grande e importante fra le organizzazioni che rappresentano i consumatori europei (la sigla viene dal francese Bureau européen des Unions de consommateurs), che hanno deciso di portare in tribunale l’azienda americana perché avrebbe fatto “pressioni continue e indebite sugli utenti per far accettare nuovi termini sulla privacy che non sono comprensibili né trasparenti”.

La denuncia è stata presentata alla Commissione europea e alla rete europea delle autorità dei consumatori: “Da mesi, WhatsApp sta esercitando pressioni indebite sui suoi utenti affinché accettino i nuovi termini di utilizzo – si legge appunto in una nota di Beuc – eppure questi termini restano vaghi, non sono né trasparenti né comprensibili”.

Privacy e chat

Il reclamo è dovuto ai contenuti e alla tempistica delle notifiche, “persistenti, ricorrenti e invadenti”, che spingerebbero ad accettare gli aggiornamenti dei termini di utilizzo di WhatsApp. Si tratta, prosegue Beuc, di “un’indebita pressione”, che “pregiudica la libertà di scelta” e “costituisce una violazione della Direttiva Ue sulle pratiche commerciali sleali”. Per Beuc, WhatsApp “non è riuscita a spiegare in un linguaggio semplice e comprensibile la natura delle modifiche”, tanto che “è praticamente impossibile per i consumatori avere una chiara comprensione delle conseguenze che i cambiamenti di WhatsApp comportano per la loro privacy, in particolare in relazione al trasferimento dei loro dati personali a Facebook e ad altre terze parti”.

Questa ambiguità è “una violazione del diritto dei consumatori dell’Ue, che obbliga le aziende a utilizzare condizioni contrattuali e comunicazioni commerciali chiare e trasparenti“, accusa Beuc. L’organizzazione ricorda poi che dal maggio 2021 la politica sulla privacy della popolare app è sotto esame del commissario di Amburgo per la Protezione dei dati e la Libertà di informazione, che ha emesso un’ordinanza che vieta a Facebook di elaborare i dati personali di WhatsApp in Germania, in applicazione della procedura d’urgenza del Regolamento generale sulla Protezione dei dati (il cosiddetto Gdpr).