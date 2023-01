i consigli per risolverli nel cane

Questi sono i 4 problemi comportamentali più comuni nel cane e, spesso, vengono sottovalutati dal suo padrone. Scopriamo, insieme, di quali si tratta e come intervenire.

La convivenza sana e felice con l’amico peloso è il sogno di ogni amante di questo affezionato e caro animale domestico. Eppure, non sempre è facile andare avanti in compagnia di Fido, perché il suo benessere può essere minato da alcuni fattori importanti. Infatti, questi sono i 4 problemi comportamentali più comuni nel cane e vanno affrontati nel modo corretto.

Sono tanti i fattori del quotidiano che influenzano il comportamento del peloso domestico. Dalla genetica all’ambiente, all’educazione, alle attività che svolge, ogni cosa è importante per le reazioni del cane. Approfondiamo nell’articolo.

Nella vita di un cane, nulla deve essere dato mai per scontato. Anche se può essere difficile da percepire e comprendere, all’inizio, ogni cosa ha impatto sull’animale domestico.

Si può fare tanto per donare serenità e benessere, ogni giorno, all’amico a quattro zampe, ma molto della sua personalità e del suo comportamento con noi e con la realtà dipende da numerosi fattori da ricordare.

Non parliamo soltanto della salute fisica ma anche dell’approccio quotidiano che Fido deve avere con la sua famiglia e delle interazioni sociali che decide di avere con il resto del mondo.

Negli anni, si è arrivati a poter stilare i disturbi anche emotivi che più colpiscono il peloso. Questi sono i 4 problemi comportamentali più comuni nel cane e li affronteremo tutti.

Soffrire di problemi nel comportamento è molto più diffuso nel cane di quanto si pensi e questi possono pregiudicare il rapporto di amicizia tra lui e il padrone.

É bene saper riconoscere un problema presente in Fido, con osservazione e comprensione, con l’aiuto dell’esperto del comportamento, per poter risolvere quanto prima.

Fido non vuole separarsi dal padrone

Ogni volta che il padrone deve allontanarsi, per lavoro o altri impegni della vita, il cane non lo sopporta e inizia ad abbaiare forte, ululando e, magari, distruggendo tutto quando l’umano si avvia verso la porta di casa.

La paura di essere separato dal padrone, figura di riferimento in cui ripone tutta la fiducia e la sicurezza nella sua vita, porta a soffrire di ansia da separazione nel cane.

Un problema tipico dell’animale, che comporta forte ansia e timore di non essere più voluto dal suo padrone umano. Per curare questo problema, occorre insegnare a Fido, fin da subito, che potrà restare spesso da solo e che non dovrà temere nulla.

Il cane deve capire, tramite la giusta educazione, che non può vivere sempre in presenza dell’umano e che dovrà imparare a gestire i piccoli momenti di solitudine.

Con i modi giusti, è possibile far capire al peloso che non è nostra intenzione abbandonarlo e che si rientrerà presto a casa, per stare nuovamente insieme.

Prima di lasciarlo solo per un po’, dedichiamogli del tempo di qualità, in modo tale che non gli sembri brutto e strano vivere la lontananza all’improvviso.

Fido è sempre impaurito

Nella sopravvivenza di tutti gli animali, un’emozione come la paura è naturale e necessaria affinché il cane sia attento a difendersi. Essa diventa un problema quando diviene eccessiva, fino a trasformarsi in patologia.

Ad incutere paura in Fido è, soprattutto, la mancanza di stimoli e la poca conoscenza dell’ambiente in cui vive, dentro e fuori casa. Poca partecipazione ed esplorazione quasi assente innescano la paura nel peloso domestico.

Anche una cattiva socializzazione impedisce al cane di vivere le sue esperienze in modo rilassato e naturale, con curiosità ed entusiasmo. Che sia cucciolo o già adulto, bau ha bisogno di essere esposto a tutto e in ogni momento della giornata.

Dalla mancanza di tutto questo, nascono altri problemi comuni come la paura delle persone, degli oggetti e delle uscite serali.

I disturbi comportamentali di Fido: altri problemi da affrontare

Il padrone deve fare la sua parte per incoraggiare e incuriosire il proprio cane a vivere in modo sereno e tranquillo le sue esperienze, che siano formative o no. Leggiamo, ancora, altri due problemi comportamentali comuni in questo animale.

Trattare la paura nel cane è essenziale affinché venga rimossa alla sua radice. Capire la causa scatenante del problema è necessario per farlo guarire e assicurargli totale serenità.

Per fare questo, è ovvio che il proprietario deve sapere come reagire al problema comportamentale nel cane, reagendo nel modo appropriato, senza commettere errori.

Come abbiamo accennato, a contribuire alla comparsa di un disturbo c’è la scarsa socializzazione. Continuiamo la lettura.

Questi sono i 4 problemi comportamentali: fido è aggressivo con i suoi simili

Avere poco contatto con gli altri cani (e altri animali) non porta vantaggi alla vita del proprio cane.

Fido deve sapere come relazionarsi con i suoi simili, riconoscere da dove provengono e cosa provano, per capire cosa provare lui stesso e non avere paura quando se li trova di fronte.

Se il cane è già adulto e ha socializzato pochissimo, sarà più complesso correggere questo disturbo comportamentale. Dovrà imparare a tollerare la loro presenza a distanza, limitando il contatto, e abituandolo progressivamente.

Fido non fa i suoi bisogni fuori casa

Un altro problema comportamentale riguarda i suoi bisognini. Bau, sia cucciolo che adulto, si rifiuta di fare la pipì lontano dalla sua casa. Atteggiamento tipico se ha vissuto un trauma durante una passeggiata o mentre si trovava per strada, con un padrone.

Comunque, deve essere associato ad una esperienza negativa vissuta all’esterno e fuori dalla sicurezza domestica.

Mai sottovalutare questa reazione ed è inutile punirlo o sgridarlo per qualcosa che non può controllare. Con pazienza e amore, bisogna aiutare Fido a ritrovare la tranquillità durante le sue passeggiate quotidiane, fino ad eliminare la sua paura.