i consigli dei pediatri per festeggiare in sicurezza

‘Dolcetto o scherzetto?’: è molto probabile che sarà questa la frase più pronunciata di oggi, giornata in cui si celebra Halloween, una festività ormai consolidata anche nel nostro Paese. Ma come tutti i momenti di festa, in cui prevalgono confusione e concitazione, è bene tenere gli occhi aperti per evitare che, soprattutto i più piccoli, possano essere vittime di incidenti e infortuni. A mettere in guardia sono i pediatri statunitensi dell’American Academy of Pediatrics, con un vademecum messo a punto per l’occasione.

L’abbigliamento

Innanzitutto, oltre ad accompagnare sempre i bambini, soprattutto se piccoli, nei loro giri per il quartiere o il palazzo a fare ‘dolcetto o scherzetto?’, i pediatri consigliano di aggiungere nastri o strisce riflettenti ai costumi e alle borse per una maggiore visibilità, assicurandosi che le scarpe calzino bene e che i costumi siano abbastanza corti da evitare di inciampare o rimanere impigliati negli oggetti. Attenzione ai cappelli: devono essere della misura giusta, cosicché non scivolino sugli occhi bloccando la vista. Controllare anche spade e bastoni, spesso utilizzati come accessori di decoro del travestimento: se il bambino ne impugna di affilati e lunghi, inciampando potrebbe facilmente auto ferirsi.

Caramelle e allergie alimentari

Infine, non trascurare eventuali allergie alimentari. Se non conosciamo il bambino che bussa alla nostra porta per il consueto ‘dolcetto o scherzetto?’ sarebbe meglio non offrire dolci e caramelle, ai quali potrebbe essere eventualmente allergico. Una buona alternativa potrebbero essere piccoli regali come bastoncini luminosi, segnalibri, adesivi e stencil. Ai genitori, invece, i pediatri consigliano di invitare i propri figli a consumare i dolcetti raccolti in giro per il quartiere solo al rientro a casa, sotto la supervisione di un adulto. Inoltre, si potrebbero suddividere le caramelle racimolate, invitando i bambini a consumarle un po’ alla volta nei giorni successivi, insegnando così ai propri figli anche il significato di moderazione ed equilibrio.