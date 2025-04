I consigli degli esperti e le sfide della longevità

Sempre più spesso i cittadini si rivolgono ai farmacisti per ottenere risposte sui disturbi, spesso ricevendo consigli sui nutraceutici, derivati alimentari con benefici aggiuntivi. La farmacia è il principale canale per l’acquisto di integratori, in un mercato in crescita che riflette l’impegno della popolazione nella prevenzione delle malattie e nel mantenimento della salute. Il farmacista riveste un ruolo centrale in questo contesto.

Alla Nutraceuticals Conference, organizzata da Cosmofarma Exhibition 2025 e SINut, si discuteranno argomenti riguardanti i nutraceutici nelle farmacie. Durante l’evento, che si svolgerà a BolognaFiere l’11 e il 12 aprile, si prenderà in considerazione la gestione della pressione arteriosa. Quest’area offre opportunità per Supportare i pazienti nella salute cardiovascolare, partendo dalla misurazione accurata della pressione e dalle migliori pratiche per garantirne affidabilità. Si esaminerà anche l’integrazione di uno stile di vita sano con l’uso di integratori come magnesio e potassio.

Un altro tema trattato sarà la gestione del colesterolo, con l’intervento di Federica Fogacci che sottolineerà l’importanza di regolamentare i livelli di colesterolo attraverso stili di vita e alimentazione appropriati, insieme all’utilizzo di alcuni nutraceutici. Saranno approfonditi i rischi cardiovascolari e la longevità attiva, fondamentale vista l’alta aspettativa di vita in Italia, che si attesta a 83,5 anni. È cruciale passare a una cultura della prevenzione, rispondendo alle necessità di una popolazione che invecchia, promuovendo strategie per mantenere una vita sana e attiva.