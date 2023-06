Se nelle vostre vacanze 2023 avete intenzione di andare al mare con il vostro cane, ecco tutti i consigli di cui avete bisogno.

Avete uno o due cani, avete prenotato un bel viaggio o una bella vacanza e non potete lasciare gli animali a casa. Devono per forza venire con voi, ma attenzione a non farlo a cuor leggero.

Se per queste vacanze 2023 andate al mare con il cane, dovete assolutamente pensare a tutto quello che gli serve e al suo benessere prima di tutto. Infatti, gli animali, proprio come le persone, hanno bisogno di protezione dal calore e da eventuali problemi che possono sopraggiungere.

Vediamo, quindi, qualche consiglio utile in modo da sapere che cosa portare, come comportarsi e come agire nei confronti del cane per tenerlo sempre al sicuro.

Vacanze 2023 al mare con il cane: i consigli da non perdere prima di partire

Prima di partire per la vacanza, esattamente come si fa normalmente per le persone, bisogna preparare una borsa anche per il cane.

Ecco che cosa mettere:

asciugamani

parasole

spazzola

ciotole da viaggio

bottiglie d’acqua

snack

sacchettini e paletta per raccogliere i suoi bisogni

documenti (libretto sanitario e contatti del veterinario)

È molto importante tenere sempre tutto a portata di mano sia durante il viaggio che all’arrivo. Nel tragitto è bene fermarsi spesso, dargli da bere acqua fresca e bagnargli il pelo. Questo per evitare i colpi di calore.

Cosa fare una volta arrivati al mare

Se è la prima volta per il vostro cane, allora non dovete forzarlo a fare nulla, ma lasciare a lui il compito di annusare, esplorare e fare quello che si sente di fare.

Se, invece, il cane è abituato alla spiaggia, dovete comunque ricordarvi alcune regole. Tra queste, ad esempio, quella di farlo correre e giocare un po’ sulla sabbia prima di farlo entrare in acqua. Inoltre, non permettergli di entrare in acqua se ha appena mangiato, ma aspettare almeno un paio di ore.

Cose da non fare MAI:

lasciare da solo il cane in acqua

fargli bere l’acqua del mare (è sporca e troppo salata)

Infine, quando esce dall’acqua bisogna pulirgli subito le orecchie e sciacquargli il pelo con acqua dolce. Esistono creme solari specifiche per cani da applicare nei punti più sensibili come il naso, le orecchie e la bocca. Ci sono anche delle pomate per i cuscinetti delle zampe per non farle bruciare a contatto con la sabbia o l’asfalto bollenti.