I congedi parentali delle coppie genitoriali domani al Palazzo della Consulta

I congedi parentali delle coppie omo-genitoriali saranno discussi domani alla Corte Costituzionale con relatrice Maria Rosaria Sangiorgio. Il caso proviene da un’ordinanza della Corte d’appello di Brescia, in seguito a un procedimento civile avviato dall’Inps e dalla Cgil contro l’associazione Rete Lenford, specializzata nei diritti LGBT.

Rete Lenford ha presentato un’istanza al Tribunale di Bergamo denunciando la discriminazione dell’Inps, che, pur non negando ufficialmente i diritti ai congedi, ha creato un sistema informatico che rende difficile l’accesso per i genitori dello stesso sesso. Le procedure di domanda per i congedi parentali richiedono l’uso di un portale telematico, il quale non permette l’inserimento di due codici fiscali dello stesso genere, escludendo quindi le coppie omo-genitoriali.

Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità di Rete Lenford, condannando l’Inps per discriminazione e ordinando la modifica del sistema informatico entro due mesi. Tuttavia, l’Inps ha ottenuto una sospensione della sentenza dalla Corte d’appello di Brescia, che ha poi rimesso la questione alla Consulta.

La Corte d’appello ha esaminato l’articolo 27-bis del decreto legislativo 151 del 2001, notando potenziali conflitti con i principi di non discriminazione. Tale articolo non prevede diritti equivalenti per le lavoratrici secondo genitore in coppie di donne, sollevando dubbi sulla sua conformità rispetto agli articoli 3 e 117 della Costituzione. La Corte ha concluso che solo una revisione legislativa potrebbe garantire diritti paritari per le coppie omo-genitoriali.

