I conducenti di taxi e ambulanze vivono di più?

Nel contesto urbano contemporaneo, il cervello umano è costantemente impegnato in compiti complessi. Un recente studio pubblicato sul British Medical Journal dai ricercatori del Mass General Brigham ha rivelato una scoperta interessante: i conducenti di taxi e ambulanze, occupazioni che richiedono elevati livelli di impegno cognitivo, mostrano tassi di mortalità per morbo di Alzheimer significativamente più bassi rispetto ad altre professioni.

L’elaborazione spaziale e la navigazione, abilità essenziali per queste professioni, sono regolate dall’ippocampo, una zona del cervello che è tra le prime a essere colpita dall’Alzheimer. Vishal Patel, uno degli autori dello studio, suggerisce che l’attività lavorativa che implica una navigazione costante possa fungere da “allenamento” cognitivo, mantenendo attiva questa regione cerebrale.

Lo studio ha analizzato 443 tipologie di lavoro, utilizzando dati dal National Vital Statistics System tra il 2020 e il 2022. I risultati indicano una netta differenza nei tassi di mortalità per Alzheimer in base al tipo di occupazione: i tassisti hanno un tasso di mortalità dell’1,03% e i conducenti di ambulanze dello 0,74%, un valore notevolmente più basso rispetto ad autisti di autobus (3,11%) e piloti di aerei (4,57%). Queste osservazioni suggeriscono che lavori con elevate variabilità e stimoli cognitivi possano avere un effetto protettivo sul declino cognitivo.

L’ipotesi principale riguarda la neuroplasticità cerebrale, che consente al cervello di adattarsi e creare nuove connessioni neuronali. L’impegno cognitivo continuo nelle professioni di taxi e ambulanze, che richiede prontezza e capacità di adattamento a situazioni diverse, potrebbe contribuire a mantenere l’ippocampo in buono stato. Questo potrebbe ritardare il declino cognitivo e preservare le capacità mnemoniche e logiche.

Nonostante l’interessante correlazione osservata, Anupam B. Jena, coautore dello studio, sottolinea la necessità di cautela nell’interpretazione dei risultati poiché lo studio è osservazionale e non stabilisce un rapporto di causa ed effetto.

In conclusione, lo studio invita a considerare attività che stimolino la navigazione spaziale come un possibile approccio per la prevenzione dell’Alzheimer, suggerendo l’implementazione di programmi mirati, inclusi esercizi di realtà virtuale e giochi interattivi. L’idea è che professioni impegnative e stimolanti possano offrire benefici per la salute cerebrale, portando a ripensare l’orientamento professionale in chiave preventiva.