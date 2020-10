Da diverse puntate Alfonso Signorini parla dei nuovi ingressi al GF Vip, venerdì scorso ha addirittura rivelato ai vipponi che ieri sarebbero arrivati altri 3 concorrenti nella casa. A causa della positività al Covid di una delle new entry (e ormai sappiamo anche chi è) sono cambiati i piani, ma se i due vip negativi risulteranno tali anche ai prossimi tamponi, sbarcheranno al GF venerdì. I gieffini però non sanno nulla e ieri notte hanno continuato a chiedersi come mai non sia entrato nessuno dalla porta rossa. Zorzi si è detto deluso dal mancato ingresso di nuove persone, ma Guenda Goria ha subito capito che questo cambiamento improvviso potrebbe essere dovuto al Covid.

“Tommy ho una brutta sensazione. Può essere che la situazione fuori sia più difficile di quello che pensiamo. Forse non sono entrati perché è peggiorato tutto o comunque la cosa è legata a questo”.

Intanto nella camera arancione gli altri ragazzi hanno fatto ipotesi più fantasiose, Francesco Oppini ha addirittura pensato che sia stato tutto rimandato perché Signorini pensa di buttare in casa Alba Parietti: “C’è qualcosa che non quadra. Vogliono far entrare mia madre vedrete. A me farebbe anche ridere la situazione tra me e lei. Ho solo paura che se poi litiga con qualcuno…..”

Andrea Zelletta invece non è riuscito a darsi una spiegazione: “Ci sarà stato qualche imprevisto. Signorini ha detto che la puntata era piena di imprevisti. Sono 4 puntate che parlano dei nuovi concorrenti, c’è qualcosa di strano in questo“.

Guenda anche questa volta è stata un passo avanti a tutti gli altri concorrenti.

L’unica a capire che i concorrenti non sono entrati per qualcosa che ha a che fare col covid è stata Guenda.#GFVIP pic.twitter.com/3X8Qj3jPto — Leviticcà (@leviticca) October 27, 2020

stefania: ma in confessionale ti hanno spiegato perché non sono entrati i nuovi concorrenti?

tommaso: si certo amore mi hanno passato direttamente piersilvio per farmelo dire#gfvip pic.twitter.com/3IkykmmVbN — m 🐍 (@fvnzioniamo) October 27, 2020

Le ragazze che pensano che i nuovi concorrenti siano chiusi in cucurio, mentre Guenda è l’UNICA che ha pensato che ci siano motivazioni più pesanti dietro, data la situazione Covid fuori dalla casa #GFVIP pic.twitter.com/hg1oA2DcoP — 🎈 (@18curlsharry) October 27, 2020

Foto dei concorrenti: per gentile concessione di Endemol Shine